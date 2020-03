França multa quem insiste em sair de casa

O governo francês começou a deter e multar quem desrespeitar as regras de isolamento impostas pelas autoridades para conter o avanço do coronavírus no país. A França tem mais de 10 mil casos de coronavírus. Todos os restaurantes, cafés, cinemas e lojas de varejo que não são essenciais foram fechados no início da semana.

Trabalhar em casa virou regra para os funcionários que podem fazer isso. Ontem, a polícia intensificou verificações de segurança nas estações de trem de Paris. Qualquer passageiro sem a documentação necessária para justificar sua viagem pode ser multado em 135 euros (RS$ 728).

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu à população que mantenha em funcionamento supermercados, locais de produção e farmácias.