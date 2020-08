Edward Mason, 57 anos, dono de um supermercado em Bruce Rock, na Austrália, resolveu causar um incêndio em seu próprio supermercado. O motivo, segundo ele, era "acabar com o novo coronavírus e proteger os clientes".

Segundo o proprietário, ele ficou "obcecado" após clientes manifestarem preocupações com a higiene no supermercado. A preocupação aumentou ainda mais quando Edward percebeu que os clientes cada vez mais compravam álcool em gel.



O caso ocorreu em março, mas a confissão do crime só veio esta semana, durante a audiência em que Edward foi acusado. O proprietário afirmou ter fumado oito cachimbos de maconha antes de atear fogo no estabelecimento.



Segundo a ABC News , o prejuízo chegou a R$ 3,8 milhões. O dono do supermercado foi condenado a 1 ano e 4 meses de prisão , mas a sentença foi suspensa pelo fato de Edward não ter antecedentes criminais e estar muito abalado com a pandemia, determinou o juíz.