The Rock testa positivo para covid

A covid-19 dá até em "pedra", que o diga The Rock, o ator de Escorpião Rei e da franquia Velozes e Furiosos, entre outros, Dwayne Johnson, revelou em um vídeo publicado no Instagram que ele, a mulher, Lauren, e suas duas filhas Jasmine, de 4 anos, e Tiana, de 2, testaram positivo para coronavírus. E faz um alerta para os seguidores: "Mantenham a disciplina, fortaleçam sua imunidade, se comprometam com seu bem estar, usem máscara, protejam sua família". No vídeo exibido no Instagram (https://www.instagram.com/tv/CEppiNRlpvs/?igshid=1etizbft0vn1r), The Rock explicou que a família está bem e já saiu da fase de contágio.



"Eu queria dar a vocês uma pequena atualização de saúde sobre as coisas que tenho passado nas últimas três semanas. A atualização é: minha mulher, Lauren, minhas duas bebês, e eu, testamos positivo para covid-19. Posso dizer para vocês que essa foi uma das coisas mais desafiadores e difíceis que já suportei como família e, também pessoalmente."



"Minha prioridade sempre foi proteger minha família, meus filhos. Eu desejava que só eu tivesse testado positivo, mas não, foi minha família inteira, então foi um verdadeiro chute no estômago. Mas estou feliz de contar para vocês que estamos bem e saudáveis."



O ator explicou que as filhas tiveram um pouco de dor de garganta no começo, mas que ele e a mulher passaram por uma fase mais difícil. E que agora estão todos bem, mas ainda isolados.

O astro deixou um recado emocionante nas suas redes sociais:

"Minha mensagem para todos vocês em torno do mundo (o ator utilizou um ícone do globo terrestre)

Seja disciplinado.

Aumente o seu sistema imunológico.

Comprometa-se com o bem-estar.

Use sua máscara.

Proteja sua família.

Seja rigoroso quanto a ter pessoas sobre sua casa ou reuniões.

Se mantenha positivo.

E cuide de seus semelhantes.

Mantenham-se saudáveis, meus amigos."