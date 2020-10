Papa Francisco pediu novos modelos econômicos que sejam mais inclusivos e reduzam a desigualdade social Agência Brasil

Por AFP

O Vaticano anunciou neste sábado (17) o registro de um caso de coronavírus na residência de Santa Marta, onde vive o Papa Francisco.



"Foi registado um caso positivo de covid-19 entre os residentes do Vaticano. O paciente, por enquanto assintomático, foi isolado, assim como todos os que com ele conviveram", afirmou a assessoria de imprensa da Santa Sé, acrescentando que o contaminado havia "deixado temporariamente a residência Santa Marta, onde mora".



O comunicado não deu detalhes sobre o estado de saúde do Papa, que desde que foi eleito se estabeleceu em Santa Marta e não no palácio apostólico.



"A saúde de todos os moradores é monitorada constantemente", se limitou a explicar o texto.



Na audiência da última quarta-feira, Francisco evitou o contato com os fiéis e saudou-os à distância.



"Perdoem-me se os saúdo de longe, mas acho que se todos nós, como bons cidadãos, respeitarmos as orientações das autoridades, isso contribuirá para acabar com esta pandemia", declarou o Papa.



A Itália, onde o vírus já tirou 36 mil vidas, tem experimentado uma alta significativa no número de pessoas contaminadas pelo vírus.



Na última sexta-feira, 10.000 novos casos foram registrados em 24 horas, um recorde absoluto desde o início da pandemia.