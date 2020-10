Máscara purificadora da LG Divulgação

Por AFP

Publicado 18/10/2020 10:26 | Atualizado 18/10/2020 10:33

O uso de máscara será obrigatório a partir de segunda-feira (19) em locais públicos fechados em toda Suíça - anunciou o governo federal neste domingo (18), entre outras medidas para tentar conter o aumento dos casos de covid-19 no território.



"O forte aumento do número de contágios nos últimos dias é preocupante", afirmou o Conselho Federal em um comunicado, no qual especifica que também serão proibidas reuniões espontâneas de mais de 15 pessoas em locais públicos, assim como manifestações privadas de mais de 15 pessoas.



O governo também recomenda o recurso ao trabalho remoto.