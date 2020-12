Diretor- geral da OMS, Tedros Adhanom, falou sobre a nova mutação do coronavírus Reprodução/Instagram

Por IG Saúde

Publicado 21/12/2020 18:17

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmou que a nova variante do coronavírus (Sars-CoV-2) era algo esperado e, explicou não haver indícios, até o momento, de que seja mais letal do que a mutação já conhecida. Apesar disso, ele reforça que todos os cuidados são necessários.



Segundo Adhanom, a organização e os países trabalham em conjunto para entender melhor as modificações do vírus e seu impacto na sociedade. "Este ano foi muito difícil para todos nós, mas para os profissionais de saúde, foi muito mais difícil. Neste momento do ano em que muita gente está comemorando, o maior presente que líderes e população podem dar aos profissionais é ter cuidado", ressaltou o diretor.



A nova variante do vírus foi identificada no Reino Unido e pode ser até 70% mais contagiosa do que a primeira versão do coronavírus, causador da pandemia da Covid-19. Ainda não há confirmação sobre a eficácia da vacina sobre a nova mutação.