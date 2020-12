A nova cepa do coronavírus (Sars-Cov-2), identificada pela primeira vez no Reino Unido e considerada ainda mais contagiosa Reprodução

Por IG Saúde

Publicado 26/12/2020 16:48

No período de 28 de dezembro a 31 de janeiro a entrada de estrangeiros no Japão será proibida. A medida, que visa conter o aumento de casos da covid-19, não se aplica aos cidadãos japoneses que retornam para casa.



A nova cepa do coronavírus (Sars-Cov-2), identificada pela primeira vez no Reino Unido e considerada ainda mais contagiosa, já foi registrada em pelo menos cinco viajantes que estiveram no país europeu e preocupa as autoridades japonesas.

Além do Japão, mais de 50 países - entre os quais o Brasil - já adotaram medidas de restrição de viagens com o Reino Unido devido à mutação do coronavírus. No Japão, a entrada de viajantes vindos do Reino Unido está vetada desde a quinta-feira (24).