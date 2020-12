A nova cepa do coronavírus (Sars-Cov-2), identificada pela primeira vez no Reino Unido e considerada ainda mais contagiosa Reprodução

26/12/2020

O Canadá detectou os dois primeiros casos de contaminação pela nova variante do coronavírus registrada no Reino Unido, anunciaram neste sábado (26) as autoridades sanitárias de Ontário.

"Os casos são um casal de Durham, que não tem antecedentes de viagens, de exposições (ao vírus), nem de contatos de risco elevado", informou o Ministério de Saúde desta província, a mais populosa do país.

Estas pessoas foram postas em isolamento, acrescentou o comunicado, no mesmo dia em que Ontário reinstaurou um confinamento de várias semanas devido a um forte crescimento da epidemia do novo coronavírus.

O Canadá suspendeu até 6 de janeiro todos os voos procedentes do Reino Unido após o aparecimento no país da nova cepa de covid-19.



Vários países anunciaram neste sábado ter identificado casos confirmados da variante britânica, como Itália, Suíça, Espanha e Japão, depois dos contágios notificados anteriormente por França, Alemanha, Líbano e Dinamarca.



A descoberta destes primeiros casos na província canadense "reforça a necessidade para a população de Ontário de ficar em casa o máximo possível e de continuar com as diretrizes de saúde pública, especialmente as de confinamento na província, que entram em vigor hoje", lembrou a médica Barbara Yaffe, encarregada adjunta das autoridades de saúde locais.



O novo confinamento em Ontário, que tem 14 milhões de habitantes, cuja capital é Toronto, durará 28 dias no sul da província e 14 no norte.



As novas normas proíbem especialmente as reuniões privadas em recintos fechados para além do círculo familiar. Os comércios essenciais, como as lojas de alimentação ou as farmácias, poderão permanecer abertos, mas outros estabelecimentos, como restaurantes, devem se limitar a despachar pedidos ou fazer entregas em domicílio.



O Canadá registrava neste sábado mais de 534.000 casos e mais de 14.700 mortos pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.