Voos do Brasil estão proibidos para o Reino Unido AFP

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 13:41

O governo britânico proibiu, nesta quinta-feira, as chegadas de todos os países da América do Sul e do Panamá, além de Portugal, "por causa de seus laços estreitos com o Brasil", devido à nova cepa do coronavírus encontrada na Amazônia.

As chegadas desses países serão proibidas a partir de sexta-feira "às 4h00 (1h00 de Brasília) em decorrência da evidência de uma nova variante no Brasil", anunciou ministro dos Transportes, Grant Shapps, em uma rede social.

Publicidade

Shapps também usou a publicação para justificar a restrição: "Tomei a urgente decisão de proibir as chegadas (...) após a evidência de uma nova variante no Brasil".

Com a decisão, fica proibida a entrada de viajantes dos seguintes países: Argentina, Brasil, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Suriname, Uruguai e Venezuela.

Publicidade

Cidadãos britânicos que queiram voltar para casa ou estrangeiros com permissão de residência no país continuam com a entrada permitida, mas precisarão passar por um isolamento obrigatório de dez dias, caso tenham os países citados como origem.

*Com informações da AFP