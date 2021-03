Variante pode ser mais transmissível e responsável pelo aumento descontrolado no número de novos casos de covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 02:12 | Atualizado 15/03/2021 02:17

Filipinas - As Filipinas registraram, neste sábado (13), o primeiro caso da variante identificada pela primeira vez em território brasileiro. Um filipino que retornou do Brasil ao país testou positivo para a variante P.1, depois que 752 amostras foram sequenciadas no centro de genoma, de acordo com informações do Ministério da Saúde filipino.



O anúncio do Ministério da Saúde local também falou sobre o aumento de casos da covid-19 e confirmou contaminações de uma variante descoberta no país. A variante P.3, detectada nas Filipinas no início de março, já tem 98 casos. Mas, segundo o Ministério da Saúde, ainda não há dados suficientes para saber se a variante vai oferecer ou não riscos para a saúde pública.



Publicidade

O país ainda registra 59 novas contaminações pela variante B.1.1.7, descoberta na Grã-Bretanha e 32 novas infecções pela B.1.351, detectada na África do Sul. Ao todo, as Filipinas têm 177 e 90 casos das variantes, respectivamente. A pasta ainda anunciou o aumento de casos, com 5 mil novas infecções em um dia, além de 72 mortes. Casos confirmados aumentaram para 616.611 e as mortes chegan a 12.766. O país tem o segundo maior número de casos e mortes por covid-19 do sudeste da Ásia.