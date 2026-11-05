Um dos pontos de destaque do município é o Santuário Diocesano Nossa Senhora da Natividade, instalado na área central - Foto Prefeitura/Divulgação

Um dos pontos de destaque do município é o Santuário Diocesano Nossa Senhora da Natividade, instalado na área central Foto Prefeitura/Divulgação

Publicado 05/11/2026 17:15

Próximo à divisa com Minas Gerais, na Região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro , está localizado o município de Natividade, que preserva fortes características de cidade do interior. Agropecuária, comércio, serviços e turismo são as suas principais bases de sustentação econômica, distribuídas em uma extensão territorial de 387,073 quilômetros quadrados.

O município possui uma população de 15.074 habitantes, conforme o Censo Demográfico de 2022 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com estimativa populacional para 2026 de 15.552 moradores. Além da sede, a organização geográfica do território contém mais dois distritos: Ourânia e Bom Jesus do Querendo.

Integrando a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, o rio Carangola corta o território natividadense e possui grande relevância para o abastecimento e para as atividades desenvolvidas na região. A economia local tem raízes históricas na agricultura e na criação de animais. O cenário histórico mostra que a cafeicultura teve papel fundamental na formação econômica do município.

O tempo, contudo, não apagou a força da pecuária e da produção rural, que continuam representando uma parcela significativa das atividades locais. Como exemplos dessa realidade, Natividade destaca-se na criação de bovinos - tanto para corte quanto para a produção de leite -, enquanto, entre os produtos agrícolas, o café aparece como o principal destaque em valor de produção. Dados de 2024 reunidos pelo Observatório do Sebrae apontam aproximadamente R$ 1,06 milhão em valor de produção de café em grão.

Potencialidade turística

A laranja também aparece entre as culturas agrícolas relevantes do município. Já na pecuária, o rebanho bovino registrou aproximadamente 42,4 mil cabeças no mesmo ano. Contudo, o potencial municipal não se restringe ao campo: o comércio e a prestação de serviços movimentam fortemente a economia e geram oportunidades de trabalho. O governo municipal é outro motor de peso expressivo na estrutura econômica.

Essa dinâmica é confirmada por um levantamento do Mapa de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. O estudo aponta, com dados do Produto Interno Bruto (PIB) municipal de 2021, que a administração pública respondia por 46,1% do valor produzido no município, enquanto os serviços representavam 40% e a agropecuária, 8,3%.

O turismo é outro segmento com grande potencial de expansão em Natividade. O município possui atrativos religiosos, históricos e rurais que podem contribuir para ampliar a circulação de visitantes e fortalecer os pequenos empreendimentos. Entre os principais pontos de interesse está o Santuário Diocesano Nossa Senhora da Natividade, instalado na área central e elevado à categoria de santuário em 2003. O complexo inclui o Sítio dos Milagres, associado aos relatos de aparições de Nossa Senhora ao médico Fausto de Faria, em 1967 e 1968.

Alternativas visíveis

O roteiro turístico inclui ainda antigas propriedades rurais, como as fazendas Taboca e Mutuca, que oferecem contato direto com a história da ocupação regional, a paisagem rural e atrativos naturais. Trata-se de um patrimônio que representa uma oportunidade clara para desenvolver o turismo rural, religioso e de experiências, com reflexos positivos na hotelaria, gastronomia, comércio e geração de renda.

Assim caminha Natividade: um município com o futuro econômico atrelado à capacidade de aproveitar suas vocações tradicionais e, ao mesmo tempo, buscar novas alternativas de desenvolvimento. O fortalecimento da cafeicultura, a melhoria das condições de produção e comercialização, a valorização da pecuária e o incentivo à agricultura familiar são caminhos que podem acelerar esse crescimento.

Na perspectiva de expansão, o turismo apresenta-se como uma excelente alternativa, especialmente pela combinação de patrimônio religioso, fazendas históricas e belezas naturais. Essa engrenagem pode ganhar um formato mais definido com investimentos em infraestrutura, divulgação dos atrativos, qualificação profissional e incentivo ao empreendedorismo. Oportunidades não faltam.