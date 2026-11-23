Claudão já anunciou mudanças no secretariado e diz que estratégia imediata é identificar gastos que possam ser reduzidos - Foto: Divulgação/Facebook

Claudão já anunciou mudanças no secretariado e diz que estratégia imediata é identificar gastos que possam ser reduzidos Foto: Divulgação/Facebook

Publicado 23/11/2026 14:20 | Atualizado 23/11/2026 14:20



Com a posse do vice-prefeito Cláudio Leite da Silva (Claudão) no comando do Executivo, no último dia 16 de novembro, Natividade, na Região Noroeste Fluminense, vive a expectativa de reorganização dos serviços públicos, busca pelo equilíbrio financeiro e garantia de recursos para honrar compromissos com os servidores. A limpeza urbana e o pagamento do décimo terceiro salário surgem como os primeiros testes da capacidade de resposta do novo governo.



A transição ocorreu após a Câmara de Vereadores oficializar a extinção do mandato de Marco Antônio da Silva Toledo, o Taninho Toledo, em cumprimento a uma decisão judicial definitiva que suspendeu os direitos políticos do ex-prefeito por oito anos. A mudança acontece em meio a um cenário de dificuldades administrativas, falhas na coleta de lixo e preocupação com o caixa da prefeitura.



A perda do mandato de Taninho Toledo foi motivada por uma condenação por improbidade administrativa em processo iniciado em 2014, a partir de uma ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Foram apuradas irregularidades envolvendo o uso de recursos públicos para quitar despesas ligadas à campanha eleitoral de 2012.



Segundo as investigações, a prática ilegal foi articulada por meio de contratos de transporte que teriam sido simulados para justificar pagamentos por viagens não realizadas. Os valores questionados incluíam repasses de R$ 6 mil e R$ 7,5 mil, totalizando R$ 13,5 mil. O trânsito em julgado da condenação aconteceu em setembro deste a

Cenário encontrado

é considerado grave

Com a determinação judicial para o cumprimento da sentença, o Legislativo recebeu a comunicação oficial e formalizou a vacância do cargo, permitindo a posse de Claudão. O novo prefeito classifica o cenário encontrado como de calamidade na limpeza urbana e indicou que o serviço será uma das prioridades imediatas.



Para reorganizar a gestão e tentar equilibrar as contas, Claudão já colocou em marcha uma reforma administrativa, promovendo trocas no primeiro escalão. Nos primeiros dias de governo, o enfermeiro Ivan Glória assumiu a Secretaria de Saúde (no lugar de Natália Veríssimo, esposa do ex-prefeito Taninho), enquanto Marcos Paulo de Pinho retornou à pasta de Meio Ambiente e Ordem Pública, substituindo Darko Costa.



Na Educação, a primeira-dama e servidora efetiva Luciana Moraes Almeida da Silva assumiu o comando após a exoneração de Juliano França. Também houve mudanças no Desenvolvimento Urbano, com a entrada do servidor de carreira Adriano Fernandes no lugar de Fabiano Arenari, além do início da transição na Secretaria de Governo, com Hybia Dias de Araújo substituindo Cláudio de Barros.



Além do novo secretariado, o prefeito pretende reduzir a estrutura da prefeitura e admite rever situações de funcionários que estariam recebendo salários sem desempenhar efetivamente suas funções. A estratégia imediata é cortar gastos e direcionar os recursos disponíveis para serviços essenciais.

Pagamento do 13º é

uma das prioridades

Claudão ratifica que o décimo terceiro salário dos servidores é uma das maiores preocupações neste início de gestão, alegando que o dinheiro em caixa não é suficiente para assegurar o pagamento integral do benefício.



Mesmo com a reforma administrativa em andamento para enxugar a máquina pública e viabilizar o desembolso, o prefeito evita assumir um compromisso imediato. Ele reconhece que ainda precisa conhecer a fundo as finanças do município: “Eu entro no governo muito no escuro, vou precisar de dois ou três meses para organizar a prefeitura”.



Nesse período inicial, Claudão dedica-se ao levantamento de dados e à avaliação da realidade fiscal. Ele destaca que a liberação do décimo terceiro é vital tanto para as famílias dos servidores quanto para o comércio local, que tradicionalmente registra movimentação maior no fim do ano.



Outra frente defendida pelo novo prefeito é a reaproximação com a Câmara Municipal. Ele aponta o diálogo entre os poderes como caminho fundamental para aprovar projetos de reorganização, melhorar o funcionamento da máquina pública e ampliar o atendimento à população. O clima na cidade segue de cautela e expectativa, especialmente porque ainda há pendências judiciais envolvendo a validade da chapa eleita por Taninho Toledo e Cláudio Leite da Silva.





