O site da Prefeitura de Nilópolis continua a disponibilizar os editais, anexos e um tutorial em vídeo para orientar os artista - Divulgação

O site da Prefeitura de Nilópolis continua a disponibilizar os editais, anexos e um tutorial em vídeo para orientar os artistaDivulgação

Publicado 11/09/2026 08:40

Atenção, fazedores de cultura nilopolitanos . Interessados em se cadastrar nos três editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) de Fomento à Cultura no município devem ficar atentos, porque na sexta-feira, 11 de setembro, começam as inscrições. Quem quer concorrer à bolsa para mestres e mestras, pontos de cultura ou oficineiros deve ficar alerta porque o prazo se encerra em 29 de setembro.

As informações, com os editais e anexos, estarão disponíveis na plataforma CultBR Editais. O candidato deve entrar ali e solicitar seu acesso por meio da conta Gov.br. A partir de agora, o processo de cadastramento e inscrição nos editais será feito diretamente por ali. Mas o site da Prefeitura de Nilópolis continua a disponibilizar os editais, anexos e um tutorial em vídeo para orientar os artistas.

Fomento a Projetos Continuados de Ponto de Cultura

Na categoria Fomento a Projetos Continuados de Pontos de Cultura, há duas vagas no valor de R$ 90 mil cada. Uma para culturas tradicionais e populares (cota para pessoas negras) e outra na área de diversidade cultural (ampla concorrência). Neste edital, o prazo para pagamento é 11 de dezembro deste ano.

Nos Pontos de Cultura, cada instituição selecionada deverá realizar um projeto com duração de 12 meses. Ao concorrer, a entidade deve apresentar um plano de trabalho e a forma de aplicação de recursos. Os projetos vencedores deverão necessariamente incluir formação e educação cultural, além de realizar uma mostra artística/cultural e promover o registro e a divulgação.

Mestres e mestras das culturas tradicionais

Em outro edital, haverá a concessão de bolsas Cultura Viva a mestras e mestres das culturas tradicionais e populares com recurso da PNAB. São oferecidas 2 vagas para fazedores de cultura nesta categoria, para candidatos com 60 anos ou mais, e 2 vagas para pessoas na faixa etária dos 18 aos 59 anos. Cada bolsa mensal será de R$2.100,00 durante sete meses, com data de pagamento prevista até o 10º dia útil de cada mês.

Oficineiros culturais de todas as gerações

A terceira chamada pública é voltada aos oficineiros culturais de todas as gerações. O objetivo é apoiar propostas de oficinas de formação cultural de agentes culturais idosos, jovens e adultos ainda não contemplados nos editais da PNAB Nilópolis Ciclo 2. Eles devem residir na cidade há, pelo menos, três anos.

Cada oficina terá carga horária mínima de 44 horas de atividades formativas presenciais. Elas serão realizadas, preferencialmente, na Usina Municipal de Cultura Tim Lopes, ou em outros equipamentos e espaços culturais localizados em Nilópolis. Ao final, a conclusão das aulas será com apresentações num evento público de encerramento, a Feira de Talentos de Nilópolis.

Serão 10 propostas culturais e cada agente cultural selecionado receberá uma parcela única de R$ 7 mil. Não haverá incidência de imposto de renda ou sobre serviços. O edital define esse ator cultural como pessoa ou grupo de pessoas responsável por criar, produzir e promover manifestações culturais.

Esses agentes podem ser artistas, músicos, escritores e cineastas, dançarinos, artesãos e curadores, produtores culturais e gestores de espaços culturais, entre outros. Eles são separados em três categorias: A, B e C, determinando faixas etárias específicas. Categoria A, com idade mínima de 60 anos; B, entre 30 e 59 anos; e C, faixa etária de 18 a 29 anos.

Vagas: cinco (categoria A), duas (categoria B) e três (categoria C). Todos os projetos aprovados devem ser executados até maio de 2027, e a Feira de Talentos é prevista para junho do mesmo ano.