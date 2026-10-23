Prefeitura de Nilópolis reativou Comitê Gestor de Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica - Divulgação

Prefeitura de Nilópolis reativou Comitê Gestor de Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica Divulgação

Publicado 23/10/2026 10:50





Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos e escolaridade mínima até o 5º ano do Ensino Fundamental. Os interessados devem comparecer à Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis, das 9h às 15h, levando cópias da identidade, do CPF e dos comprovantes de residência e escolaridade.



O curso terá carga horária de 160 horas, com aulas de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, entre os dias 5 de novembro e 12 de dezembro. Durante a formação, os alunos aprenderão técnicas de manutenção de sistemas elétricos de veículos e atividades de apoio operacional, seguindo normas de qualidade, segurança e meio ambiente. Prefeitura de Nilópolis está com inscrições abertas para um curso gratuito de Eletricista de Automóveis. Ao todo, são oferecidas 30 vagas para moradores do município. A formação será realizada em parceria com a Firjan SENAI, em Nova Iguaçu, com início das aulas previsto para 5 de novembro.Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos e escolaridade mínima até o 5º ano do Ensino Fundamental. Os interessados devem comparecer à Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis, das 9h às 15h, levando cópias da identidade, do CPF e dos comprovantes de residência e escolaridade.O curso terá carga horária de 160 horas, com aulas de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, entre os dias 5 de novembro e 12 de dezembro. Durante a formação, os alunos aprenderão técnicas de manutenção de sistemas elétricos de veículos e atividades de apoio operacional, seguindo normas de qualidade, segurança e meio ambiente.

Curso será dividido em três etapas



A capacitação será dividida em três etapas: módulo básico, com 24 horas, introdutório, com 48 horas, e específico profissional, com 88 horas. Entre os conteúdos previstos estão organização do ambiente de trabalho aplicado à área automotiva e sistemas de carga e partida.



As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 995, no Centro de Nilópolis.

Nilópolis com ônibus grátis no segundo turno

A Prefeitura de Nilópolis, na Baixada Fluminense determinou, por meio do decreto nº 5581/26, o acesso gratuito aos serviços de transportes em nove linhas municipais no próximo domingo, 25 de outubro, data do segundo turno das eleições para presidente e governadores de cinco estados e do Distrito Federal.

A entrada estará franqueada nestas linhas das 6h às 20h, sem a necessidade de apresentar o título de eleitor. O decreto 5581/26 cumpre uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.