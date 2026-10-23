Prefeitura de Nilópolis reativou Comitê Gestor de Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica Divulgação
Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos e escolaridade mínima até o 5º ano do Ensino Fundamental. Os interessados devem comparecer à Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis, das 9h às 15h, levando cópias da identidade, do CPF e dos comprovantes de residência e escolaridade.
O curso terá carga horária de 160 horas, com aulas de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, entre os dias 5 de novembro e 12 de dezembro. Durante a formação, os alunos aprenderão técnicas de manutenção de sistemas elétricos de veículos e atividades de apoio operacional, seguindo normas de qualidade, segurança e meio ambiente.
A capacitação será dividida em três etapas: módulo básico, com 24 horas, introdutório, com 48 horas, e específico profissional, com 88 horas. Entre os conteúdos previstos estão organização do ambiente de trabalho aplicado à área automotiva e sistemas de carga e partida.
As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 995, no Centro de Nilópolis.
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