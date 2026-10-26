Policiais da 57ª DP (Nilópolis) apreenderam materiais utilizados para a quadrilha para fraudes financeiras - Divulgação

Policiais da 57ª DP (Nilópolis) apreenderam materiais utilizados para a quadrilha para fraudes financeirasDivulgação

Publicado 26/10/2026 11:07





Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam estabelecimentos comerciais identificados com a marca da instituição financeira para atrair clientes, principalmente idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.



As vítimas eram abordadas com a promessa de atendimento para serviços bancários. Durante o contato, os investigados teriam convencido os clientes a entregar os celulares e permitir o acesso a informações pessoais e bancárias. Com os dados, eram realizados empréstimos e transferências via Pix sem autorização dos titulares. Polícia Civil realiza , nesta segunda-feira (26), uma operação contra um grupo suspeito de aplicar golpes financeiros utilizando indevidamente o nome do Banco BMG. Agentes da 57ª DP (Nilópolis) cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos bairros de Irajá, na Zona Norte, e Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam estabelecimentos comerciais identificados com a marca da instituição financeira para atrair clientes, principalmente idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.As vítimas eram abordadas com a promessa de atendimento para serviços bancários. Durante o contato, os investigados teriam convencido os clientes a entregar os celulares e permitir o acesso a informações pessoais e bancárias. Com os dados, eram realizados empréstimos e transferências via Pix sem autorização dos titulares.

Quadrilha extremamente organizada

A investigação identificou indícios de uma atuação organizada, com divisão de tarefas para atrair vítimas, utilização de contas bancárias de terceiros e movimentação dos valores obtidos por meio das fraudes.



De acordo com a Polícia Civil, os mesmos investigados também estariam envolvidos em golpes registrados na Zona Oeste da capital, o que reforça a suspeita de que o esquema era praticado de forma contínua.



Durante a operação, os agentes buscam apreender celulares, computadores, documentos e registros bancários que possam ajudar a esclarecer o funcionamento do grupo e identificar outros possíveis envolvidos.



O material eletrônico recolhido será analisado para rastrear o destino do dinheiro movimentado, localizar eventuais beneficiários das fraudes e identificar novas vítimas.

Sem prisões até o momento

Os investigados são apurados por suspeita de estelionato e associação criminosa. Até o momento, o material divulgado pela Polícia Civil não informa prisões relacionadas à operação.



A Polícia Civil orienta que consumidores não entreguem celulares desbloqueados a terceiros nem compartilhem senhas ou códigos de autenticação. Em caso de movimentações bancárias suspeitas, a recomendação é comunicar imediatamente a instituição financeira e registrar ocorrência policial.