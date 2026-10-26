Policiais da 57ª DP (Nilópolis) apreenderam materiais utilizados para a quadrilha para fraudes financeirasDivulgação
Segundo as investigações, os suspeitos utilizavam estabelecimentos comerciais identificados com a marca da instituição financeira para atrair clientes, principalmente idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.
As vítimas eram abordadas com a promessa de atendimento para serviços bancários. Durante o contato, os investigados teriam convencido os clientes a entregar os celulares e permitir o acesso a informações pessoais e bancárias. Com os dados, eram realizados empréstimos e transferências via Pix sem autorização dos titulares.
Quadrilha extremamente organizada
De acordo com a Polícia Civil, os mesmos investigados também estariam envolvidos em golpes registrados na Zona Oeste da capital, o que reforça a suspeita de que o esquema era praticado de forma contínua.
Durante a operação, os agentes buscam apreender celulares, computadores, documentos e registros bancários que possam ajudar a esclarecer o funcionamento do grupo e identificar outros possíveis envolvidos.
O material eletrônico recolhido será analisado para rastrear o destino do dinheiro movimentado, localizar eventuais beneficiários das fraudes e identificar novas vítimas.
Sem prisões até o momento
A Polícia Civil orienta que consumidores não entreguem celulares desbloqueados a terceiros nem compartilhem senhas ou códigos de autenticação. Em caso de movimentações bancárias suspeitas, a recomendação é comunicar imediatamente a instituição financeira e registrar ocorrência policial.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.