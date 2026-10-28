Os novos veículos foram disponibilizados por meio de contratos de locação e uso será imediato - Divulgação

Os novos veículos foram disponibilizados por meio de contratos de locação e uso será imediatoDivulgação

Publicado 28/10/2026 12:23





Os novos veículos foram disponibilizados por meio de contratos de locação. Duas picapes Dodge RAM Big Horn serão utilizadas pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), enquanto dez automóveis Volkswagen Virtus, modelo sedã turbo, serão distribuídos entre a Guarda Civil Municipal e as equipes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).



O Proeis funciona por meio de um convênio entre a Prefeitura de Nilópolis e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), permitindo que policiais militares atuem no município durante seus dias de folga, com remuneração custeada pela administração municipal. A Guarda Municipal de Nilópolis, na Baixada Fluminense , recebeu 12 novas viaturas e equipamentos de menor potencial ofensivo para reforçar o patrulhamento e o atendimento à população. Os investimentos, autorizados pelo prefeito Abraãozinho, incluem veículos destinados às equipes operacionais, armamentos com munição de borracha e lançadores de gás para os 140 agentes da corporação.Os novos veículos foram disponibilizados por meio de contratos de locação. Duas picapes Dodge RAM Big Horn serão utilizadas pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), enquanto dez automóveis Volkswagen Virtus, modelo sedã turbo, serão distribuídos entre a Guarda Civil Municipal e as equipes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).O Proeis funciona por meio de um convênio entre a Prefeitura de Nilópolis e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), permitindo que policiais militares atuem no município durante seus dias de folga, com remuneração custeada pela administração municipal.

Redução de gasto com manutenção

Segundo o secretário municipal de Segurança, coronel Francisco D’Ambrósio, a renovação da frota busca reduzir os problemas causados pela manutenção frequente dos veículos utilizados nas rondas. Com a circulação intensa, algumas viaturas precisavam ser retiradas temporariamente de serviço para reparos, comprometendo o atendimento em determinados setores.



Além do patrulhamento, os veículos são utilizados em ações de segurança nos horários de entrada e saída das escolas e no atendimento a ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha.

Guarda recebe novos equipamentos de menor potencial ofensivo

A corporação também passou a contar com 15 armas que utilizam munição de borracha, incluindo lançadores de elastômeros AM-637 Condor e equipamentos Defensor FR 112 Condor, de calibre 10 mm.



Foram adquiridos ainda 140 lançadores de agentes químicos, que se somam às pistolas de eletrochoque Spark já disponíveis para os guardas municipais.



Os dispositivos são classificados como Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPOs) e podem ser utilizados em situações que exigem contenção ou controle de pessoas. Embora tenham menor probabilidade de provocar ferimentos graves ou mortes, seu uso envolve riscos e deve seguir os protocolos de segurança.

Nilópolis amplia monitoramento por câmeras

Outra medida adotada pela prefeitura foi a instalação de 60 novas câmeras de segurança em pontos estratégicos da cidade. Com a ampliação, Nilópolis passou a contar com mais de 220 equipamentos de videomonitoramento, acompanhados pelo Centro de Controle Operacional (CCON).



O sistema funciona 24 horas por dia e permite o acompanhamento de diferentes áreas do município. As imagens também podem ser utilizadas para auxiliar investigações policiais e esclarecer ocorrências. De acordo com D’Ambrósio, o trabalho é realizado de forma integrada com o 20º Batalhão da Polícia Militar, a 57ª DP (Nilópolis), o programa Segurança Presente e as equipes do Proeis.

Município registra queda nos índices de roubos

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), divulgados pela prefeitura, apontam redução nos registros de crimes em Nilópolis durante o primeiro semestre de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025. Os roubos de veículos apresentaram queda de 81%, enquanto os roubos em vias públicas diminuíram 42,5%.



Para o secretário municipal de Segurança, os resultados refletem a atuação conjunta das forças policiais e dos órgãos municipais.



“Esses índices mostram que o trabalho preventivo, ao reunir as forças de segurança, está apresentando resultados. Temos uma comunicação permanente entre o 20º BPM, a Guarda Municipal, o programa Segurança Presente de Nilópolis, o Proeis e os agentes da 57ª DP”, afirmou D’Ambrósio.



A prefeitura aposta na renovação da frota, no uso dos novos equipamentos e na ampliação do videomonitoramento para fortalecer o trabalho preventivo e o atendimento às ocorrências no município.