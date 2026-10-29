Nilõpolis deu posse aos integrantes dos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente, de Segurança Alimentar e de Assistência Social - Divulgação

Nilõpolis deu posse aos integrantes dos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente, de Segurança Alimentar e de Assistência SocialDivulgação

Publicado 29/10/2026 11:58





Os novos conselheiros vão integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Os órgãos participam da discussão, do acompanhamento e da fiscalização de políticas públicas voltadas à população. Prefeitura de Nilópolis, na Baixada Fluminense , empossou 68 integrantes de três conselhos municipais que vão atuar no biênio 2027-2028. A cerimônia foi realizada no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no município, e reuniu representantes do poder público e da sociedade civil.Os novos conselheiros vão integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Os órgãos participam da discussão, do acompanhamento e da fiscalização de políticas públicas voltadas à população.

Conselho de Segurança Alimentar

Uma das novidades é a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que terá como foco a discussão de políticas relacionadas ao acesso da população à alimentação adequada.



Durante a solenidade, a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Everline Lima, destacou a importância da participação de representantes da sociedade civil nos conselhos.



“É lindo ver nascendo hoje o nosso Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Queremos fortalecer nossos elos, somar forças pelos direitos de bebês, crianças e idosos. Eles precisam de nossa presença e atuação permanente”, afirmou.



A secretária também lembrou que o direito à alimentação foi incluído na Constituição Federal em 2010 e ressaltou o papel dos movimentos sociais na defesa dessa garantia.

Restaurante do Povo é citado durante cerimônia

A representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Talita Barbosa, relacionou a criação do Restaurante do Povo em Nilópolis à articulação entre o poder público municipal e a sociedade civil nas discussões sobre segurança alimentar.



Segundo ela, a atuação conjunta contribuiu para a decisão do Governo do Estado de implantar a unidade no município.



A cerimônia de posse foi conduzida pela presidente dos Conselhos Municipais, Inez Simpliciano, e contou com a presença da subsecretária municipal de Desenvolvimento Social, Gisele Armada.



Também participaram a representante do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, Ilma Conceição, que atua na Pastoral da Criança da Igreja Católica, e a nutricionista Solange Alves, integrante do Conselho de Segurança Alimentar.



Os 68 conselheiros terão mandato de dois anos e participarão das atividades dos respectivos órgãos durante o período de 2027 a 2028.