Nilõpolis deu posse aos integrantes dos Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente, de Segurança Alimentar e de Assistência SocialDivulgação
Os novos conselheiros vão integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Os órgãos participam da discussão, do acompanhamento e da fiscalização de políticas públicas voltadas à população.
Conselho de Segurança Alimentar
Durante a solenidade, a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Everline Lima, destacou a importância da participação de representantes da sociedade civil nos conselhos.
“É lindo ver nascendo hoje o nosso Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Queremos fortalecer nossos elos, somar forças pelos direitos de bebês, crianças e idosos. Eles precisam de nossa presença e atuação permanente”, afirmou.
A secretária também lembrou que o direito à alimentação foi incluído na Constituição Federal em 2010 e ressaltou o papel dos movimentos sociais na defesa dessa garantia.
Restaurante do Povo é citado durante cerimônia
Segundo ela, a atuação conjunta contribuiu para a decisão do Governo do Estado de implantar a unidade no município.
A cerimônia de posse foi conduzida pela presidente dos Conselhos Municipais, Inez Simpliciano, e contou com a presença da subsecretária municipal de Desenvolvimento Social, Gisele Armada.
Também participaram a representante do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, Ilma Conceição, que atua na Pastoral da Criança da Igreja Católica, e a nutricionista Solange Alves, integrante do Conselho de Segurança Alimentar.
Os 68 conselheiros terão mandato de dois anos e participarão das atividades dos respectivos órgãos durante o período de 2027 a 2028.
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