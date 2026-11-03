Hospital Municipal e Maternidade Juscelino Kubitscheck, em Nilópolis - Divulgação

Hospital Municipal e Maternidade Juscelino Kubitscheck, em NilópolisDivulgação

Publicado 03/11/2026 13:09





Segundo a administração municipal, o repasse mensal estadual para o custeio do hospital caiu de R$ 5,6 milhões para aproximadamente R$ 1 milhão, com efeitos retroativos a junho de 2026. A prefeitura sustenta que a redução comprometeu a capacidade financeira do município de manter todos os serviços da unidade, que atende não apenas moradores de Nilópolis, mas também pacientes de cidades vizinhas.



A manifestação ocorre após a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) informar que a alteração nos critérios de financiamento foi pactuada com as prefeituras fluminenses e que os recursos referentes a setembro foram transferidos dentro do prazo previsto. A Prefeitura de Nilópolis, na Baixada Fluminense, contestou os argumentos apresentados pelo Governo do Estado sobre a redução dos recursos destinados ao Hospital Municipal Juscelino Kubitschek (HMJK), que teve os atendimentos de emergência e do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) suspensos . Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que a mudança no financiamento foi aprovada sem discussão prévia com os municípios e que o secretário André Luis Esteves Batista alertou sobre os riscos da medida para a assistência hospitalar na região.Segundo a administração municipal, o repasse mensal estadual para o custeio do hospital caiu de R$ 5,6 milhões para aproximadamente R$ 1 milhão, com efeitos retroativos a junho de 2026. A prefeitura sustenta que a redução comprometeu a capacidade financeira do município de manter todos os serviços da unidade, que atende não apenas moradores de Nilópolis, mas também pacientes de cidades vizinhas.A manifestação ocorre após a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) informar que a alteração nos critérios de financiamento foi pactuada com as prefeituras fluminenses e que os recursos referentes a setembro foram transferidos dentro do prazo previsto.

Município afirma que alertou sobre consequências

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a proposta de reformulação dos repasses foi apresentada na reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada em 9 de julho, sem que houvesse uma discussão prévia com os gestores municipais.



O secretário André Luis Esteves Batista afirma que se posicionou contra a mudança desde o início, solicitou mais tempo para analisar a proposta e advertiu que a diminuição dos recursos poderia provocar a interrupção de serviços de saúde utilizados por moradores de diferentes municípios da Baixada Fluminense.



Ainda segundo a prefeitura, durante a reunião, o secretário foi informado de que a reformulação havia sido definida pela Casa Civil em conjunto com o governador em exercício. Apesar das objeções, a proposta foi aprovada sob a justificativa de cumprimento do calendário eleitoral.



Após a decisão, a Secretaria Municipal de Saúde enviou dois ofícios, em julho e agosto, convidando representantes da SES-RJ e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde a conhecerem a estrutura e os serviços prestados pelo Hospital JK. Conforme a administração municipal, o processo foi encerrado em setembro sem resposta oficial.



Paralelamente, a Procuradoria-Geral do Município ingressou na Justiça com um pedido de tutela provisória de urgência, registrado sob o número 3145969-79.2026.8.19.0001, relacionado à questão do financiamento hospitalar.

Metade dos pacientes mora fora de Nilópolis

Os dados apresentados pela prefeitura mostram que o Hospital JK exerce uma função regional na assistência à saúde. Entre janeiro e outubro de 2026, a unidade realizou 135.950 atendimentos de urgência e emergência, dos quais apenas 53,6% foram destinados a moradores de Nilópolis.



Pacientes de Mesquita representaram 22% da demanda, o equivalente a mais de 30 mil atendimentos. São João de Meriti respondeu por 12% e a cidade do Rio de Janeiro por outros 8,8%.



A presença de moradores de outros municípios também aparece nos serviços de internação e nas cirurgias programadas. Das 2.200 internações realizadas no período, 42,7% envolveram pacientes de fora de Nilópolis, principalmente de Mesquita, com 18%, e da capital, com 10,6%.



Nas 968 cirurgias eletivas, aproximadamente 36% dos procedimentos foram realizados em pessoas residentes em outras cidades. A unidade possui dez leitos de terapia intensiva para adultos, centro obstétrico e centro de parto normal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o hospital é referência para uma população estimada em 900 mil pessoas na microrregião.

Prefeitura esclarece valor do repasse

Outro ponto de divergência envolve o valor transferido pelo Governo do Estado em setembro. A SES-RJ havia informado que o município recebeu aproximadamente R$ 3,3 milhões dentro do prazo, após a implementação das novas regras de financiamento.



A Prefeitura de Nilópolis reconheceu o recebimento de R$ 3.276.931,99, mas explicou que apenas R$ 1 milhão desse montante corresponde ao custeio do Hospital Juscelino Kubitschek. Segundo a administração municipal, os demais recursos possuem destinações específicas e não podem ser utilizados livremente para manter as despesas da unidade hospitalar.



Do total, R$ 123.095,44 foram destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), R$ 39.700 à assistência farmacêutica básica e R$ 400 mil ao funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas. Outros R$ 1.714.136,55 correspondem à realocação de recursos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), direcionados ao custeio da atenção primária em saúde.



Com essa divisão, a prefeitura argumenta que o valor global informado pelo Estado não representa a verba efetivamente disponível para o funcionamento do Hospital JK.

Estado defende nova distribuição dos recursos

Em posicionamento divulgado anteriormente, a Secretaria de Estado de Saúde informou que os novos critérios foram estabelecidos pela Resolução SES nº 4.024/2026, que substituiu a Resolução nº 3.642/2025.



Segundo o governo estadual, a reformulação busca ampliar e descentralizar o financiamento da saúde, com distribuição mais equilibrada dos recursos entre os 92 municípios fluminenses.



A pasta informou ainda que a nova política prevê a destinação de R$ 860 milhões até o fim de 2026, substituindo incentivos específicos por um modelo mais abrangente de financiamento. A prefeitura, por sua vez, sustenta que a alteração não considerou adequadamente a demanda regional atendida pelo Hospital JK e insiste na necessidade de recomposição dos valores.

Maternidade e internações seguem funcionando

Apesar da suspensão dos atendimentos de emergência e do CTI, o Hospital Municipal Juscelino Kubitschek mantém outros serviços em funcionamento, conforme a administração municipal. Entre eles estão a maternidade 24 horas, as internações de clínica médica e as cirurgias eletivas. Essas atividades continuarão sendo financiadas com recursos provenientes da ampliação do teto de Média e Alta Complexidade (MAC) do Governo Federal.



Para os casos que necessitam de atendimento de urgência e emergência, a orientação da prefeitura é procurar a UPA do bairro Cabuís, que permanece em funcionamento. Reinaugurado em agosto de 2024, após permanecer fechado por dez anos, o Hospital Municipal Juscelino Kubitschek passou por uma reforma que contou com investimentos estaduais e municipais. A estrutura possui cinco andares e foi entregue com 102 leitos, incluindo os destinados à maternidade.



Até o momento, não há previsão anunciada para a retomada dos serviços suspensos. A administração municipal afirma que continuará buscando uma solução para o financiamento da unidade, enquanto a discussão sobre os repasses também tramita na Justiça.