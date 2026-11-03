Hospital Municipal e Maternidade Juscelino Kubitscheck, em NilópolisDivulgação
Segundo a administração municipal, o repasse mensal estadual para o custeio do hospital caiu de R$ 5,6 milhões para aproximadamente R$ 1 milhão, com efeitos retroativos a junho de 2026. A prefeitura sustenta que a redução comprometeu a capacidade financeira do município de manter todos os serviços da unidade, que atende não apenas moradores de Nilópolis, mas também pacientes de cidades vizinhas.
A manifestação ocorre após a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) informar que a alteração nos critérios de financiamento foi pactuada com as prefeituras fluminenses e que os recursos referentes a setembro foram transferidos dentro do prazo previsto.
Município afirma que alertou sobre consequências
O secretário André Luis Esteves Batista afirma que se posicionou contra a mudança desde o início, solicitou mais tempo para analisar a proposta e advertiu que a diminuição dos recursos poderia provocar a interrupção de serviços de saúde utilizados por moradores de diferentes municípios da Baixada Fluminense.
Ainda segundo a prefeitura, durante a reunião, o secretário foi informado de que a reformulação havia sido definida pela Casa Civil em conjunto com o governador em exercício. Apesar das objeções, a proposta foi aprovada sob a justificativa de cumprimento do calendário eleitoral.
Após a decisão, a Secretaria Municipal de Saúde enviou dois ofícios, em julho e agosto, convidando representantes da SES-RJ e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde a conhecerem a estrutura e os serviços prestados pelo Hospital JK. Conforme a administração municipal, o processo foi encerrado em setembro sem resposta oficial.
Paralelamente, a Procuradoria-Geral do Município ingressou na Justiça com um pedido de tutela provisória de urgência, registrado sob o número 3145969-79.2026.8.19.0001, relacionado à questão do financiamento hospitalar.
Metade dos pacientes mora fora de Nilópolis
Pacientes de Mesquita representaram 22% da demanda, o equivalente a mais de 30 mil atendimentos. São João de Meriti respondeu por 12% e a cidade do Rio de Janeiro por outros 8,8%.
A presença de moradores de outros municípios também aparece nos serviços de internação e nas cirurgias programadas. Das 2.200 internações realizadas no período, 42,7% envolveram pacientes de fora de Nilópolis, principalmente de Mesquita, com 18%, e da capital, com 10,6%.
Nas 968 cirurgias eletivas, aproximadamente 36% dos procedimentos foram realizados em pessoas residentes em outras cidades. A unidade possui dez leitos de terapia intensiva para adultos, centro obstétrico e centro de parto normal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o hospital é referência para uma população estimada em 900 mil pessoas na microrregião.
Prefeitura esclarece valor do repasse
A Prefeitura de Nilópolis reconheceu o recebimento de R$ 3.276.931,99, mas explicou que apenas R$ 1 milhão desse montante corresponde ao custeio do Hospital Juscelino Kubitschek. Segundo a administração municipal, os demais recursos possuem destinações específicas e não podem ser utilizados livremente para manter as despesas da unidade hospitalar.
Do total, R$ 123.095,44 foram destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), R$ 39.700 à assistência farmacêutica básica e R$ 400 mil ao funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas. Outros R$ 1.714.136,55 correspondem à realocação de recursos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), direcionados ao custeio da atenção primária em saúde.
Com essa divisão, a prefeitura argumenta que o valor global informado pelo Estado não representa a verba efetivamente disponível para o funcionamento do Hospital JK.
Estado defende nova distribuição dos recursos
Segundo o governo estadual, a reformulação busca ampliar e descentralizar o financiamento da saúde, com distribuição mais equilibrada dos recursos entre os 92 municípios fluminenses.
A pasta informou ainda que a nova política prevê a destinação de R$ 860 milhões até o fim de 2026, substituindo incentivos específicos por um modelo mais abrangente de financiamento. A prefeitura, por sua vez, sustenta que a alteração não considerou adequadamente a demanda regional atendida pelo Hospital JK e insiste na necessidade de recomposição dos valores.
Maternidade e internações seguem funcionando
Para os casos que necessitam de atendimento de urgência e emergência, a orientação da prefeitura é procurar a UPA do bairro Cabuís, que permanece em funcionamento. Reinaugurado em agosto de 2024, após permanecer fechado por dez anos, o Hospital Municipal Juscelino Kubitschek passou por uma reforma que contou com investimentos estaduais e municipais. A estrutura possui cinco andares e foi entregue com 102 leitos, incluindo os destinados à maternidade.
Até o momento, não há previsão anunciada para a retomada dos serviços suspensos. A administração municipal afirma que continuará buscando uma solução para o financiamento da unidade, enquanto a discussão sobre os repasses também tramita na Justiça.
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