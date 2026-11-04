Material foi levado para a delegacia de Nilópolis, onde o caso foi resgistrado - Divulgação / PMERJ

Material foi levado para a delegacia de Nilópolis, onde o caso foi resgistradoDivulgação / PMERJ

Publicado 04/11/2026 13:51





Segundo a Polícia Militar, o grupo investigado estaria envolvido com o tráfico de drogas, roubos de veículos e assaltos a pedestres. A partir das informações levantadas, os agentes planejaram uma operação e montaram um cerco tático nos acessos à comunidade. Dois homens foram presos em flagrante e um fuzil AR-15 foi apreendido durante uma operação da Polícia Militar , na noite de terça-feira (3), nas proximidades do Morro da Mina, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada por equipes do 20º BPM (Mesquita), após informações do setor de Inteligência apontarem a presença de criminosos da facção Comando Vermelho (CV) na região.Segundo a Polícia Militar, o grupo investigado estaria envolvido com o tráfico de drogas, roubos de veículos e assaltos a pedestres. A partir das informações levantadas, os agentes planejaram uma operação e montaram um cerco tático nos acessos à comunidade.

Durante a movimentação, os policiais conseguiram surpreender e deter os dois suspeitos. Além do armamento de uso restrito, foram encontrados um rádio transmissor e uma quantidade de entorpecentes que ainda estava sendo contabilizada pela corporação.

Levados para Delegacia

Os homens foram levados para a 57ª DP (Nilópolis), juntamente com o material apreendido, para o registro da ocorrência e os procedimentos legais. A duplaq ficou detida, à disposição da Justiça.

A Polícia Militar não divulgou a identidade dos presos nem informou se eles possuem antecedentes criminais. A defesa de ambos foi procurada, mas não localizada pela equipe de O DIA até a publicação da reportagem. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.

Traficante preso em São João

Um dia antes, outra ação da Polícia Militar terminou com um homem preso e 908 porções de drogas apreendidas na comunidade da Linha, no bairro São Mateus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A ocorrência foi conduzida por agentes do 21º BPM (São João de Meriti), que recolheram cocaína, maconha e crack durante a atuação na localidade.

A operação teve início após denúncias recebidas pela PM de que um suspeito estaria vendendo drogas em um dos acessos à comunidade. Uma patrulha se dirigiu até o local e. após incursão, localizou o homem, que não reisistiu à abordagem. Com ele, foram encontardas as drogas e um pequeno caderno com anotações que seriam do Comando Vermelho.