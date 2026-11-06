Candidatos participaram de dinâmica e receberam instruções sobre as vagas - Divulgação

Candidatos participaram de dinâmica e receberam instruções sobre as vagasDivulgação

Publicado 06/11/2026 13:28 | Atualizado 06/11/2026 14:25

A rede de fast-food KFC realizou, na última quinta-feira (5), um processo seletivo para preencher 33 vagas de emprego em uma nova unidade que será inaugurada na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A seleção aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico (Setrab) de Nilópolis , onde 142 candidatos foram cadastrados para disputar as oportunidades.

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Das vagas oferecidas, 30 são destinadas à função de atendente, duas para supervisor e uma para gerente. Durante o atendimento, os representantes da empresa apresentaram aos participantes informações sobre salários, benefícios e condições de trabalho. O resultado do processo seletivo deverá ser comunicado em até duas semanas, por e-mail ou mensagem de celular, aos candidatos que participaram da seleção. Das vagas oferecidas, 30 são destinadas à função de atendente, duas para supervisor e uma para gerente. Durante o atendimento, os representantes da empresa apresentaram aos participantes informações sobre salários, benefícios e condições de trabalho. O resultado do processo seletivo deverá ser comunicado em até duas semanas, por e-mail ou mensagem de celular, aos candidatos que participaram da seleção.

Parceria busca aproximar empresas de trabalhadores

Esta foi a primeira vez que o KFC utilizou as instalações da Secretaria Municipal de Trabalho de Nilópolis para realizar uma seleção de funcionários. A iniciativa permitiu que moradores interessados nas oportunidades participassem das etapas de recrutamento em um espaço público disponibilizado pela prefeitura.



Segundo o secretário municipal de Trabalho, Eduardo Amorim, os responsáveis pelo processo seletivo avaliaram positivamente a estrutura oferecida pela secretaria e demonstraram interesse em realizar novas atividades de recrutamento no município.



“Eles disseram que pretendem realizar as próximas dinâmicas de seleção aqui. Avaliaram que a estrutura aproxima mais os cidadãos e facilita a captação de mão de obra qualificada e capacitada para a empresa”, afirmou o secretário.

Rede planeja abrir outras unidades no Rio

Além da contratação de funcionários para a nova loja de Duque de Caxias, a rede KFC tem planos de ampliar sua presença no estado do Rio de Janeiro, com a abertura de outras filiais.



De acordo com Eduardo Amorim, a possibilidade de novas unidades foi mencionada durante o contato com os representantes da empresa. O secretário afirmou que sugeriu a instalação de uma filial em Nilópolis, mas não há confirmação de investimento ou previsão de abertura na cidade.



Os 142 participantes do processo seletivo deverão aguardar o contato da empresa para saber se foram aprovados. A prefeitura não informou a data prevista para a inauguração da nova unidade do KFC em Duque de Caxias.