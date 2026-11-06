Candidatos participaram de dinâmica e receberam instruções sobre as vagasDivulgação
Das vagas oferecidas, 30 são destinadas à função de atendente, duas para supervisor e uma para gerente. Durante o atendimento, os representantes da empresa apresentaram aos participantes informações sobre salários, benefícios e condições de trabalho. O resultado do processo seletivo deverá ser comunicado em até duas semanas, por e-mail ou mensagem de celular, aos candidatos que participaram da seleção.
Parceria busca aproximar empresas de trabalhadores
Segundo o secretário municipal de Trabalho, Eduardo Amorim, os responsáveis pelo processo seletivo avaliaram positivamente a estrutura oferecida pela secretaria e demonstraram interesse em realizar novas atividades de recrutamento no município.
“Eles disseram que pretendem realizar as próximas dinâmicas de seleção aqui. Avaliaram que a estrutura aproxima mais os cidadãos e facilita a captação de mão de obra qualificada e capacitada para a empresa”, afirmou o secretário.
Rede planeja abrir outras unidades no Rio
De acordo com Eduardo Amorim, a possibilidade de novas unidades foi mencionada durante o contato com os representantes da empresa. O secretário afirmou que sugeriu a instalação de uma filial em Nilópolis, mas não há confirmação de investimento ou previsão de abertura na cidade.
Os 142 participantes do processo seletivo deverão aguardar o contato da empresa para saber se foram aprovados. A prefeitura não informou a data prevista para a inauguração da nova unidade do KFC em Duque de Caxias.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.