Contenção de encostas na Rua General Olímpio da Fonseca, Nilópolis - Divulgação/ SEIOP

Contenção de encostas na Rua General Olímpio da Fonseca, NilópolisDivulgação/ SEIOP

Publicado 09/11/2026 17:57 | Atualizado 09/11/2026 19:59

deslizamentos e prevenir desastres climáticos, três contenções de encostas estão sendo construídas em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O pacote de investimentos da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP) já totaliza R$1,9 bilhão. Duas das estruturas estão localizadas na Rua General Olímpio da Fonseca e uma na Rua Nossa Senhora de Fátima.

Para diminuir os riscos dee prevenir, três contenções de encostas estão sendo construídas em, na Baixada Fluminense. O pacote de investimentos da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP) já totaliza R$1,9 bilhão. Duas das estruturas estão localizadas na Rua General Olímpio da Fonseca e uma na Rua Nossa Senhora de Fátima.

De acordo coma pasta, as melhorias já proporcionam mais segurança e tranquilidade aos moradores e têm previsão de conclusão entre o final de novembro e a primeira quinzena de dezembro.



Estrutura equivalente a prédio de sete andares



Para reduzir os riscos de acidentes geológicos, uma das estruturas localizada na Nossa Senhora de Fátima, equivalente a um prédio de sete andares, protege as residências localizadas acima e abaixo da encosta. Com 22 metros de altura, a encosta ainda conta com escadaria conhecida pela população como Azul e Branco.

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Reconhecendo a importâncias dessas intervenções, o secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Pablo Villarim, destacou o investimento em áreas que sofrem com enchentes e deslizamentos durante as chuvas de verão.



“Obras como essas são essenciais para reduzir os riscos de deslizamentos e preservar vidas. Estamos licitando mais uma obra de contenção no município, com recursos que conseguimos com o Novo PAC, para recuperação das margens do Canal Peri Peri. Estamos trabalhando para proteger as famílias que vivem nessas áreas, oferecendo mais tranquilidade e melhores condições de vida”, disse ele.



O Governo do Estado informa que a licitação da empresa que vai realizar a obra no Canal Peri Peri já foi realizada e segue em análise. O investimento previsto é de R$1,7 milhão. As obras vão recuperar as margens e reduzir os riscos de deslizamentos, processos erosivos e outros acidentes.



Outras duas contenções estão localizadas na Rua General Olímpio da Fonseca e protegem casas ao longo de quase 200 metros de extensão. A Nilopolitana Terezinha Monteiro foi impactada pelas melhorias. “Essa rua era só barro e lama em dias de chuva. Agora, a água da chuva escorre limpinha, sem deixar sujeira. Eu cheguei a perder todos os móveis da minha casa quando a encosta cedeu. Agora, eu posso dormir tranquila”.



Contenção de encostas na Rua General Olímpio da Fonseca, Nilópolis Divulgação/ SEIOP

Governo do Estado em Nilópolis



Ao longo do ano, os 1º e 2º distrito do município receberam outras 13 contenções. No pacote de recuperação do Calçadão da Mirandela, no 1º distrito, a SEIOP concluiu a reforma de praça e passarela, urbanização das vias e a construção de cinco contenções, por exemplo. Já na obra de reforma do Calçadão de Olinda, no 2º distrito, os serviços também contemplaram o túnel subterrâneo, praça e parque, além da construção de oito contenções de encostas.