Imagens do viaduto antigo da cidade de Nilópolis - Divulgação/ Mateus Carvalho

Imagens do viaduto antigo da cidade de NilópolisDivulgação/ Mateus Carvalho

Publicado 13/11/2026 10:14

11º lugar entre as 30 cidades que receberam reconhecimento. A cidade de Nilópolis alcançou mais um grande feito nacional e está entre as que mais se destacam na transparência das informações públicas. Premiação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil apontou o município ementre as 30 cidades que receberam reconhecimento.

No levamento, 67,39% das cidades não conseguiram alcançar a pontuação mínima para receber a certificação. Nilópolis ficou à frente de Maricá e Niterói.



O resultado leva em conta os portais oficiais das prefeituras e verifica se a população consegue encontrar informações sobre serviços de saúde, educação, obras, concursos públicos e emendas parlamentares, entre outros assuntos.



Município ficou acima da média



Para conquistar o reconhecimento, era necessário cumprir pelo menos 75% dos critérios avaliados pelo programa. A média de transparência ficou em 62%. Também conquistaram certificações as prefeituras de Quatis, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Mesquita e São Pedro da Aldeia.



A certificação foi anunciada nesta terça-feira (10), em um evento no Museu do Amanhã, na Região Portuária do Rio. Representantes da iniciativa lembraram que dar transparência às informações públicas não é um favor à população, mas uma obrigação dos governos.



A cidade do Rio de Janeiro recebeu o Selo Diamante, a maior classificação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), com índice de 96,17%.



Nilópolis foi destaque na Saúde e Educação



Diferentemente da cidade de Nilópolis, a falta de informações foi um dos problemas encontrados pela pesquisa. Em 58 municípios, as prefeituras não divulgam dados e informativos públicos. A avaliação verifica se os portais informam sobre vagas em creches, listas de espera, concursos públicos, serviços disponíveis à população e estoques de medicamentos. Emendas parlamentares também precisam de mais transparência



Premiação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil ainda expôs que apenas oito das 92 prefeituras apresentam informações adequadas sobre as filas de espera por consultas e procedimentos na rede pública, 28 prefeituras divulgam informações sobre o andamento dos trabalhos e a previsão de conclusão. Ainda Segundo a pesquisa, 65 prefeituras não divulgam todos os dados sobre os recursos federais recebidos.



Diante de todas as informações apresentadas em diário oficial e documentos da organização ficou comprovado que o município foi digno do Selo Ouro, um dos maiores da premiação Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil.