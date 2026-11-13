Imagens do viaduto antigo da cidade de NilópolisDivulgação/ Mateus Carvalho
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Município conquistou o Selo Ouro e ficou em 11º lugar entre as 30 que receberam a certificação
Município ficou acima da média
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