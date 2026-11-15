Momento em que os policiais militares prendem os suspeitos na ação frustrada do assalto à drogariaDivulgação/Reprodução Rede Social
Cerco policial terminou sem disparos
De acordo com as informações divulgadas pela polícia, a equipe recebeu um alerta sobre o crime e iniciou imediatamente as medidas necessárias para conter os suspeitos. "Com rapidez e planejamento, os agentes realizaram o cerco à farmácia e conseguiram fazer com que os três homens se rendessem".
Monitoramento amplia resposta das forças de segurança
A operação também destacou o papel do Centro de Controle Operacional de Nilópolis (CCON), estrutura tecnológica utilizada para fortalecer o monitoramento urbano e auxiliar as equipes que atuam na segurança pública. A chamada Muralha Digital busca ampliar a capacidade de vigilância e facilitar o compartilhamento de informações, oferecendo suporte às equipes responsáveis pelo patrulhamento e atendimento de emergências.
Segundo o município, o fortalecimento desses recursos contribui para melhorar as condições de trabalho dos agentes que atuam diretamente nas ruas e ampliar a proteção da população. O episódio terminou com três suspeitos presos, vítimas preservadas e mercadorias recuperadas, sem registro de disparos durante a intervenção policial.
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