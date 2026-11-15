Momento em que os policiais militares prendem os suspeitos na ação frustrada do assalto à drogaria - Divulgação/Reprodução Rede Social

Momento em que os policiais militares prendem os suspeitos na ação frustrada do assalto à drogariaDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 15/11/2026 15:11

Três homens foram presos pela Polícia Militar, após invadirem uma drogaria, no Centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense. O grupo, que estava armado com um simulacro de pistola e uma faca, rendeu funcionários e um cliente durante a ação criminosa . As vítimas foram obrigadas a colocar diversos produtos, a maioria medicamentos, em sacolas para que os assaltantes pudessem levar as mercadorias. Não houve feridos na ação e a carga foi devolvida às prateleiras do estabelecimento.

A tentativa de roubo, no entanto, terminou com a intervenção de policiais militares do 20º BPM, que conseguiram cercar o estabelecimento e deter os envolvidos antes que deixassem o local. As câmeras de segurança flagraram toda ação dos criminosos e a resposta rápida da polícia.



Cerco policial terminou sem disparos



De acordo com as informações divulgadas pela polícia, a equipe recebeu um alerta sobre o crime e iniciou imediatamente as medidas necessárias para conter os suspeitos. "Com rapidez e planejamento, os agentes realizaram o cerco à farmácia e conseguiram fazer com que os três homens se rendessem".

A abordagem ocorreu sem necessidade de disparos. Os funcionários e o consumidor que estavam sob ameaça foram preservados, enquanto os produtos separados para o roubo acabaram recuperados. Os três suspeitos e o material do roubo foram encaminhados à 57ª DP, para os procedimentos legais. A ocorrência reforça a importância da atuação rápida das equipes policiais diante de situações que colocam trabalhadores e clientes em risco.



Monitoramento amplia resposta das forças de segurança



A operação também destacou o papel do Centro de Controle Operacional de Nilópolis (CCON), estrutura tecnológica utilizada para fortalecer o monitoramento urbano e auxiliar as equipes que atuam na segurança pública. A chamada Muralha Digital busca ampliar a capacidade de vigilância e facilitar o compartilhamento de informações, oferecendo suporte às equipes responsáveis pelo patrulhamento e atendimento de emergências.

O sistema permite ampliar a comunicação entre os órgãos, acompanhar situações suspeitas e contribuir para uma resposta mais eficiente às ocorrências. A integração entre a Polícia Militar, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, o CCON e outras instituições que trabalham no município é apontada pela administração municipal como uma estratégia de enfrentamento à criminalidade.

Segundo o município, o fortalecimento desses recursos contribui para melhorar as condições de trabalho dos agentes que atuam diretamente nas ruas e ampliar a proteção da população. O episódio terminou com três suspeitos presos, vítimas preservadas e mercadorias recuperadas, sem registro de disparos durante a intervenção policial.