O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Claudinho e Selminha Sorriso - Divulgação/ Ascom

O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Claudinho e Selminha SorrisoDivulgação/ Ascom

Publicado 17/11/2026 15:46

Encontro de Quilombos. O evento acontece no próximo sábado (21), promove a cultura e aquece os tamborins rumo ao Carnaval 2027. A programação começa às 20h, tem entrada franca e acontece na Estrada Mirandela, no Centro de A Mocidade Independente de Padre Miguel é a segunda convidada especial da Beija-Flor de Nilópolis em mais um. O evento acontece no próximo sábado (21), promove a cultura e aquece os tamborins rumo ao. A programação começa às 20h, tem entrada franca e acontece na Estrada Mirandela, no Centro de Nilópolis

O tradicional cortejo promovido pela GRES Beija-Flor de Nilópolis em Nilópolis, celebra as matrizes afro-brasileiras e a força das comunidades do samba. A escola espera receber aproximadamente cinco mil componentes.



A soberana de Nilópolis irá relembrar sambas históricos e incorporar “Zeneida: O Sopro do Pó de Louro”, enredo que levará à Sapucaí a trajetória da pajé, escritora e ativista Zeneida Lima, referência da Ilha de Marajó, no Pará.



Já a Estrela Guia de Padre Miguel, chega a Nilópolis com “Latinamente Independente, Nosso Norte é o Sul em Remanifesto”, inspirado na obra “América Invertida”, do artista uruguaio Joaquín Torres García. O enredo apresenta uma nova leitura do continente, com a América Latina como protagonista.



Beija-Flor recebe Mocidade no segundo Encontro de Quilombos rumo ao Carnaval 2027 Divulgação/ Ascom

Ensaio de quadra



Antes do encontro com a coirmã, a Beija-Flor abre a quadra nesta quinta-feira (19) para mais um ensaio de comunidade, a partir das 21h. A noite terá show de pagode antes e depois do ensaio. A entrada custa R$ 30 para o público externo.



No ensaio da Soberana, os visitantes poderão acompanhar os principais segmentos da escola, entre baianas, passistas, baluartes, Velha-Guarda e musas. A bateria, comandada pelos mestres Rodney e Plínio, desfilará ao lado da rainha Lorena Raissa. O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Claudinho e Selminha Sorriso, também estará presente e os intérpretes Ninno e Jessica Martin vão conduzir o canto da escola na Mirandela.



A Beija-Flor de Nilópolis será a segunda escola a desfilar na primeira noite do Grupo Especial do Rio Carnaval 2027, o domingo de Carnaval. Enquanto a Mocidade Independente de Padre Miguel abre os desfiles da segunda noite do carnaval carioca em 2027.



Serviço:

Ensaio de Comunidade

Data: Quinta-feira, 19 de novembro

Horário: 21h

Atração: show de pagode com Ball Santos, antes e depois do ensaio

Local: Quadra da Beija-Flor, Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1.025, Nilópolis (RJ)

Ingresso: a partir de R$ 30 (público externo)



Encontro de Quilombos, Beija-Flor recebe a Mocidade Independente de Padre Miguel

Data: Sábado, 21 de novembro

Horário: 20h

Local: Estrada Mirandela, Centro de Nilópolis (RJ)

Entrada franca