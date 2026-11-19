2ª edição do programa "Emprega Jovens 2026" - Divulgação/ PMN

2ª edição do programa "Emprega Jovens 2026"Divulgação/ PMN

Publicado 19/11/2026 17:36

Mais oportunidades para os jovens Nilopolitanos. Isso porque, a segunda edição do programa "Emprega Jovens 2026" foi realizada na cidade com sucesso e teve o objetivo de aproximar os jovens de empresas e criar oportunidades para o primeiro emprego. A ação é promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com o apoio dos Institutos Federais de todo o Brasil.

Os inscritos integraram palestras informativas, participaram diretamente de processos seletivos e conheceram a estrutura e os serviços gratuitos oferecidos. Alunos da rede pública de ensino também participaram da programação. A proposta é que os estudantes conheçam cursos, recebam orientações e tenham contato direto com empresas.



O evento da Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria de Trabalho, tem como lema "Seu Futuro Começa Aqui" e a oferta será realizado na Câmara Municipal, das 8h às 13h. O endereço é Rua Nicolau Cobelas, 1, Centro. Mais de 1,2 mil vagas de emprego estarão disponíveis no Feirão de Emprego.



Empresas participativas



O secretário de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico (Setrab), Eduardo Amorim, afirmou que quatro empresas, entre elas a Fundação MUDES e o CIEE, já confirmaram presença, além do Sistema Nacional de Emprego (SINE).



" Queremos construir um futuro com mais oportunidades para nossa juventude. A união entre o poder público e a iniciativa privada é fundamental para transformar vidas e descobrir talentos nilopolitanos. ", comentou Eduardo Amorim, que também é presidente do Fórum Fluminense de Secretários e Gestores do Trabalho (FORTRAB).



Na ocasião, os participantes também poderão confeccionar seus currículos no balcão de emprego e solicitar a isenção de taxas para a emissão de documentos. A expectativa dos organizadores é ampliar esse alcance na Baixada Fluminense, levando informação, orientação e oportunidades a quem busca ingressar no mercado de trabalho.



Programa de Trabalho Protegido na Adolescência

O munícipio ainda conta com o o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência. A instituição ofereceu um curso de capacitação para o mercado de trabalho aos adolescentes que estão no ensino fundamental e médio.

Ao fim das cargas horarias, os currículos dos ex-alunos do PTPA para que possam se candidatar a vagas de jovem aprendiz em empresas do próprio município e em outras cidades. E a própria FIA também tem parceiros conveniados ao PTPA onde eles têm a possibilidade de estagiar.

O curso tem duração de três meses, e atende adolescentes a partir dos 16 até os 18 anos. Os interessados devem acompanhar as redes sociais da FIA. O polo de Nilópolis fica no ginásio esportivo, ao lado do Centro de Eventos. O endereço é Rua José Martins, s/n, bairro Frigorífico.