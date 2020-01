Inscrições para concurso da Clin começam nesta sexta-feira

Niterói - Nesta sexta-feira começam as inscrições para o concurso da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), que seguem abertas até o dia 9 de fevereiro. O processo seletivo oferece 176 vagas, além de formação de cadastro reserva. São 150 oportunidades para o cargo de gari, duas para médico do trabalho, 18 para motoristas e seis para operadores de máquinas pesadas. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 40 a R$ 80. Os candidatos devem se inscrever pelo site www.selecon.org.br.



Para a função de gari, o salário base é de R$ 1.078,60, adicional de insalubridade de 40%, plano de saúde e odontológico, além de auxilio funeral. Para o cargo de motorista, o vencimento inicial é de R$ 2.157,11, adicional de insalubridade de 20%, plano de saúde e odontológico e auxilio funeral. Para operador de máquinas pesadas, a remuneração será de R$ 2.579,09, mais plano de saúde e odontológico e auxilio funeral. Já para médico do trabalho, o salário é de R$ 4,965,50, além de plano de saúde e odontológico, e auxilio funeral.



O edital para o concurso foi divulgado no Diário Oficial do município, no último sábado. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que o processo seletivo tem como objetivo manter o padrão de excelência do serviço realizado pela Clin ao longo dos últimos anos.



“Niterói tem uma qualidade de serviço na área de limpeza urbana que é de excelência e conquistou, recentemente, pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro lugar no Estado do Rio, e o segundo no ranking nacional de Limpeza Urbana. Isso se deve ao trabalho sério e competente realizado pela Clin”, disse Neves, referindo-se ao Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana, desenvolvido pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (Selur) e pela PwC, no qual foram avaliadas 3.317 cidades de todo o País, incluindo as capitais. Niterói ficou atrás somente da cidade de Santos, em São Paulo.



O presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes, contou que a Companhia tem 1.453 garis em atividade atualmente.