Parque da Cidade sedia mostra fotográfica sobre a Serra da Tiririca

Niterói – Os visitantes do Parque da Cidade, em Charitas, podem apreciar, gratuitamente, uma exposição fotográfica de paisagens do Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset), unidade de conservação ambiental situada em Niterói e administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O local, de beleza variada e ímpar, possui florestas, costões rochosos, lagunas, mangues e restingas.

A mostra, de fotógrafos diversos, ficará em exibição até o dia 23/02 na sede do Parque Natural do Município de Niterói (Parnit), no alto do Morro da Viração, diariamente das 8h às 17h.

“Essa exposição destaca a importância da preservação desse ecossistema. Tanto o Peset quanto o Parnit compartilham a mesma flora e fauna”, destaca o coordenador do Parnit, Alex Figueiredo. “Desde 2013, a Prefeitura de Niterói intensifica o trabalho de restauração de ecossistemas, principalmente nas encostas da cidade. A iniciativa ganhou ainda mais impulso a partir de 2014 com o programa Niterói Mais Verde, através do qual o governo municipal criou instrumentos legais para garantir a proteção de áreas florestadas”.