Festival de Verão Arte na Rua leva samba e choro a Piratininga

Niterói - O projeto Arte na Rua preparou uma agenda cultural pra lá de especial para os meses de janeiro, fevereiro e março. As apresentações acontecem sempre aos sábados, a partir das 16h, na Praça Luiz Gomes (local do antigo toboágua) na Avenida Almirante Tamandaré, em Piratininga. Para o terceiro sábado de janeiro, dia 18, estão programadas três atrações: Experimenta e Tal, Filhos de Sinhá e Sambalagandã.

Com músicas, bandas e ritmos para todos os gostos, o evento ainda conta com a presença da Casa do Artesão, das cervejarias artesanais, fomentando a economia criativa e incentivando a geração de renda no município.

Os músicos Almir Sodré (pandeiro), Tiago Souza (bandolim), Lucas Marques (violão 7 cordas) e Hernani Valente (cavaquinho) formam o grupo Experimenta e Tal. Contando sempre com trompete, gaita, clarinete e acordeão, a banda mescla o melhor da música brasileira e internacional em versões instrumentais.

Idealizado por Yuri Portella, o grupo Filhos de Sinhá é um samba itinerante e sem músicos fixos, sendo eles convidados a participar a cada edição. O repertório é composto por hits de cantores clássico e atuais no mundo do samba.

Já o Sambalagandã é formado por músicos de samba e chorinho, com raízes nas tradições populares, como choro e maxixe: André Jamaica (voz), Nina Rosa (voz), Fabrício Vinhas (cavaquinho), Lúcio Rodrigues (violão 7 cordas), Thiago Kobe (percussão), Dizzy (percussão) e Vitor Oliveira (percussão).