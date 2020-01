Secretaria de Saúde intensifica vacinação contra sarampo, doença aguda e contagiosa

Niterói - A Fundação Municipal de Saúde intensificou a vacinação contra o sarampo na cidade, acompanhando a campanha estadual de imunização contra a doença. A indicação é para pessoas entre seis meses e 49 anos de idade que ainda não foram imunizadas.

O sarampo é uma doença infecciosa aguda e contagiosa, que pode evoluir a complicações e óbito. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias. A vacina é a única forma de prevenção.

A vacina está disponível nas policlínicas, unidades básicas e módulos do Programa Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Excepcionalmente nos dias 01º/02 e 07/03, que caem sábado, também haverá vacinação. A iniciativa segue até o dia 13 de março.

A secretária municipal de Saúde, Maria Célia Vasconcellos, explica que a vacina está disponível durante todo ano nas unidades de saúde.

“A vacina contra o sarampo já faz parte do calendário de imunização de Niterói. Estamos seguindo essa ação de intensificação para atingir a população que ainda não recebeu a dose da vacina”, afirma a gestora da pasta.

De acordo com a FMS, é necessário leva a caderneta de vacinação. Quem está com o esquema vacinal em dia não precisa tomar nova dose. A vacina é contraindicada para gestantes, portadores de imunodeficiência e indivíduos com hipersensibilidade grave conhecida a algum componente da vacina (anafilaxia). Em caso de dúvidas, a população pode obter mais informações nos próprios postos de saúde.

ONDE SE VACINAR

- Policlínicas: Dr. Carlos Antônio da Silva - Rua Jansen de Mello s/nº, São Lourenço; Dr. Sérgio Arouca - Praça Vital Brazil s/nº, Santa Rosa; Dr. Guilherme Taylor March - Rua Desembargador Lima Castro 238, Fonseca; Dr. Francisco da Cruz Nunes - Rua Vereador Armando Ferreira 30, Largo da Batalha; Assistente Social Maria Aparecida da Costa - Estr. Engenho do Mato s/nº, Itaipu; Dr. Renato Silva - Av. João Brasil s/n, Engenhoca; Dr. João da Silva Vizela – Rua Dr. Luiz Palmier 726, Barreto; e Policlínica de Piratininga - Rua Dr. Marcolino Gomes Candau 111, Piratininga;

- Unidades Básicas de Saúde: do Centro, Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca e Baldeador;

- Programa Médico de Família e Clínica Comunitária da Família: Alarico, Atalaia, Bernardino, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Colônia, Engenho do Mato, Grota I, Grota II, Ititioca, Jonathas Botelho, Jurujuba, Leopoldina, Maceió, Maravista, Marítimos, Maruí, Matapaca, Nova Brasília, Palácio, Preventório I, Preventório II, Souza Soares, Viçoso, Vila Ipiranga, Viradouro, Vital Brazil e Badu, Ilha da Conceição, Teixeira de Freitas e Várzea das Moças, Morro do Céu e Cavalão.