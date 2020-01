Câmeras inteligentes localizam carro usado em golpe de bilhete premiado

Niterói - Dois suspeitos de estelionato foram presos nesta terça-feira por agentes do Niterói Presente, com o auxílio das câmeras inteligentes do Cerco Eletrônico Total, instaladas nas principais entradas e saídas da cidade e conectadas ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura.

Policiais da 77ª DP (Icaraí) comunicaram ao CISP que uma quadrilha dera um golpe conhecido como “bilhete premiado” em uma senhora em Icaraí e pediram para que a placa do veículo suspeito fosse inserida no sistema de monitoramento da Prefeitura, que usa inteligência artificial para ler automaticamente placas e características dos veículos procurados.

Os agentes iniciaram as buscas pelo carro - um Peugeot 207 branco – e, quando identificaram o veículo através das câmeras, acionaram os policiais do programa Niterói Presente, que montaram um cerco e prenderam os homens na Estrada Fróes. Os suspeitos foram levados para a 77ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Eles já têm antecedentes e ambos são de Santa Catarina.

As câmeras do Centro Integrado monitoram a cidade 24 horas por dia com 600 dispositivos de segurança distribuídos pela cidade. Entre eles estão 70 câmeras inteligentes que atuam como cercamento eletrônico em pontos estratégicos de Niterói. Essas câmeras identificam as placas dos veículos e alertam os agentes do CISP, que acionam os policiais e, através das câmeras, orientam os agentes na abordagem.