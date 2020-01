Sala Nelson Pereira dos Santos recebe peça sobre maior abolicionista nacional

Niterói - A peça “Luiz Gama - Uma voz pela liberdade”, com os atores Deo Garcez e Soraia Arnoni, faz apresentação única na Sala Nelson Pereira dos Santos, sexta-feira às 20h, para reviver a trajetória do maior abolicionista nacional. Luiz Gonzaga Pinto da Gama foi escravo, jornalista, poeta, advogado autodidata e responsável pela libertação de mais de quinhentos escravos do cativeiro ilegal.

Primeira voz negra da literatura brasileira, Luiz Gama foi considerado oficialmente advogado em 2015 pela OAB e, por lei de 2019, patrono da abolição da escravidão e herói da pátria. Esquecido pela História do Brasil, o personagem real ressurge por meio da interpretação potente e marcante dos atores Deo Garcez e Soraia Arnoni.

A biografia dramatizada é dirigida por Ricardo Torres e retrata não só a importância de Luiz Gama para o Brasil, mas também traz à tona reflexões sobre o preconceito nosso de cada dia. A peça, idealizada pelo ator e autor Deo Garcez, traz a força de um Brasil que luta contra a desigualdade racial. Soraia Arnoni completa a história do herói brasileiro passeando por diferentes personagens, sendo apresentadora, musa inspiradora e Luísa Mahin, mãe do abolicionista.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), com venda pessoalmente ou on-line pelo site www.bilheteriadigital.com. A classificação indicativa é livre. A Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos – telefone: 97140-0379.