FAN faz últimos encontros de esclarecimentos sobre Lei do Audiovisual

Niterói - A Secretaria das Culturas e a Fundação de Arte de Niterói anunciam as últimas oficinas de capacitação para o Edital de Fomento ao Audiovisual, que tem inscrições abertas até a próxima segunda-feira às 18h. Nesta quinta-feira às 17h, o evento acontece na Sala Carlos Couto - anexa ao Teatro Municipal. A Biblioteca Parque de Niterói abre novamente suas portas nesta sexta-feira às 11h.

Os encontros têm como objetivo tirar as dúvidas dos proponentes sobre o edital, que conta com recursos de quatro milhões de reais. No sábado e no domingo, haverá um plantão remoto, das 14h às 17h, pelo e-mail duvida.audiovisual@gmail.com e pelo telefone 97287-6252.

Lançado em dezembro de 2019, o edital tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento de produções audiovisuais nas categorias curta e longa-metragens; obras-seriadas e telefilmes; jogos eletrônicos; manutenção de cineclubes e projeções em espaços urbanos; mostras e festivais de cinema; e pesquisas sobre o setor audiovisual, que compreendem trabalhos científico, teórico, técnico ou de mapeamento de artistas, grupos e/ou espaços na área de audiovisual.