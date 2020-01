Peças gratuitas no Teatro Popular animam a criançada neste fim de semana

Niterói - O Teatro Popular Oscar Niemeyer convida a criançada para uma programação pra lá de especial no fim de semana de 18 e 19 de janeiro. São quatro espetáculos com peça teatral, música e contação de histórias. A entrada custa a doação de 1kg de alimento não perecível.

Magna Domingues abre o seu "Baú Encantado" no sábado às 15h para contar histórias de autores negros que foram esquecidas, proibidas ou simplesmente guardadas. No sábado e domingo às 16h, Diego Morais apresenta sua lúdica adaptação da vida do Rei do Baião, em "Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga para crianças", um musical infantil que integra o projeto "Grandes Músicos para Pequenos".

No domingo às 11h, o diretor Breno Sanches traz ao palco Ritinha e Bernardo, duas crianças que viajam de bicicleta pelo mundo da imaginação, na encenação "Quem Disse?". Os meninos se questionam sobre a ideia de família tradicional e nos convidam a transformar o modo como nos organizamos como sociedade. Ainda no domingo às 15h, Juliano Antunes apresenta o espetáculo "O Fabuloso", inspirado em seis fábulas dos escritores Esopo e Fredo, que durante séculos vêm encantando diversas civilizações com sua sabedoria e humor. Em linguagem bem-humorada e contemporânea as histórias ajudam a compreender o comportamento humano, debatendo temas como igualdade, cidadania e fraternidade.

O Teatro Popular fica na Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto s/nº, no Centro - atrás do terminal rodoviário, ao lado das barcas. O telefone é 2620-6101.