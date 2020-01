Intervalos entre viagens hidroviárias aumentarão de dez para quinze minutos

Niterói - Está confirmada para o dia 25 a implantação das mudanças nos intervalos e horários das linhas hidroviárias Arariboia-Paquetá-Cocotá. Na linha Arariboia, que atualmente possui uma taxa de ocupação média nos horários de rush (das 6h30 às 10h e das 16h30 às 20h) de 62%, o intervalo máximo entre viagens passará de 10 para 15 minutos.

Conforme decisão judicial da 6ª Vara de Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, as medidas procuram melhorar a eficiência operacional adequando a oferta à demanda ao viabilizar a continuidade da prestação do serviço reduzindo os prejuízos operacionais já reconhecidos da ordem de R$ 7 milhões por mês.