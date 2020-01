Prefeitura oferece colônias de férias gratuitas para a criançada

Niterói - A Prefeitura organizou programações especiais gratuitas para as férias da criançada em vários pontos da cidade, que incluem atividades culturais, esportivas e tecnológicas. Algumas já tiveram início e outras começam em fevereiro. A Biblioteca Parque de Niterói, no Centro (Praça da República s/nº), oferece até o dia 1º de fevereiro sessões de cinema, brincadeiras populares, oficinas e literatura.

Para as crianças da Zona Norte, a agenda de brincadeiras também está cheia de opções. O Complexo Esportivo do Barreto (Rua Armando Barcelos nº 98) começou na última quarta-feira a colônia de férias gratuita, que ainda está com inscrições abertas para o público entre seis e 16 anos. Os participantes têm atividades como natação, basquete, futsal, jiu-jitsu, taekwondo e capoeira, todas com a orientação de professores. Vai até 31 de janeiro, das 9h às 12h e das 14h às 17h. O local foi inaugurado pela Prefeitura no ano passado, com quadra poliesportiva, campo de futebol de sete (Society) com piso de grama sintética, piscina além de área para convivência e prática de artes marciais.