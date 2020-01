Unidade do Programa Médico de Família no Atalaia passa por obras de melhoria

Niterói - A Prefeitura iniciou uma obra de melhoria da unidade do Programa Médico de Família (PMF) Salvador Allende, no Atalaia, Zona Norte da cidade, com previsão de três meses, visando maior qualidade ao atendimento, principalmente aos pacientes com necessidades especiais. As intervenções ampliarão os consultórios e readequarão outros espaços. Haverá ainda a troca de telhas, pisos, janelas, portas e mobiliário. O PMF do Atalaia fica na Estrada Padre José Euger.

"A atual gestão prioriza a saúde, principalmente a atenção básica. Reabrimos, ampliamos e reformamos cerca de 40 unidades do PMF e seguimos investindo. Estamos com 85% de cobertura e esperamos chegar a 100% das áreas mais vulneráveis até o final desse ano”, assegurou a secretária municipal de Saúde, Maria Célia Vasconcellos.

Durante as obras, os atendimentos estão sendo feitos no PMF Dr. Wilson de Oliveira, na Ititioca, na Rua Costa Monteiro (telefone 2610-0852).