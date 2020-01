Ação conjunta prende casal que fugia com carro roubado e drogas em Niterói

Niterói - Duas pessoas foram presas na madrugada deste sábado em uma ação integrada do Programa Niterói Presente, o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do 12º BPM. Após serem informados pela rede interna que um veículo seguia acima da velocidade e era perseguido pela equipe da PRF, os agentes da Niterói Presente fecharam a Avenida Marquês do Paraná, no Centro.

Apesar do cerco, o carro avançou e por pouco não atropelou os policiais em atuação. Na tentativa de fuga, o carro capotou e os envolvidos foram pegos.

Um casal estava dentro do Voyage identificado como roubado desde 2017. Com eles, foram apreendidos 20 tabletes de pasta-base e placas de outros veículos. Os dois já tinham passagem pela polícia e foram levados para a 76ª DP (Centro), onde estão à disposição da Justiça.