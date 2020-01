Fundação Municipal de Saúde realiza processo seletivo a partir do dia 29

Niterói - Abrem no dia 29 as inscrições para o concurso público da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, que objetiva a contratação de 410 profissionais de níveis fundamental, médio e superior. São oportunidades distribuídas nos cargos de Agente de Controle de Zoonoses (20), Assistente Administrativo (20), Assistente Social (5), Enfermeiro (62), Nutricionista (5), Psicólogo (5), Sanitarista (6), Técnico de Enfermagem (80), Técnico de Laboratório (19) e Técnico de Radiologia (8).

Também há oportunidade para médicos nas seguintes áreas: Alergia (3); Angiologia (2); Cardiologia (8); Cirurgia Geral (3); Cirurgia Plástica (2); Cirurgia Vascular (2); Clínica Médica (10); Clínica - 24 horas (30); Colposcopia (2); Dermatologia (4); Endocrinologia (5); Fisiatria (4); Gastroenterologia (3); Geriatria (6); Gineco-obstetrícia (6); Hematologia (1); Homeopatia (1); Infectologia (3); Mastologia (3); Nefrologia (3); Neurologia (adulto e infantil) (6); Oftalmologia (5); Oncologia (3); Ortopedia (4); Ortopedia - 24 horas (2); Otorrinolaringologia (4); Patologia (3); Pediatria (5); Pediatria - 24 horas (14); Pneumologia (3); Proctologia (6); Psiquiatria - 24 horas (10); Radiologia (2); Reumatologia (3); Ultrassonografia (3); e Urologia (6).

Os contratados devem cumprir jornada de 32,5 horas semanais, exceto o cargo de médico - que deverá cumprir diária de 20h ou plantão de 24h. Os salários variam de R$ 1.045,35 a R$ 2.083,06, além de benefícios concedidos conforme legislação específica.



As inscrições são recebidas exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico www.coseac.uff.br, no período das 12h do dia 29 de janeiro de 2020 às 12 horas do dia 19 de fevereiro de 2020. Para efetivar a participação, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa que varia de R$ 50 a R$ 100, de acordo com a função pretendida. Este certame, que é válido por dois anos, será composto por fase única de prova objetiva com questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 22 de março de 2020.