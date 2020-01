Corte Momesca 2020 é eleita no Clube Canto do Rio e abre temporada pré-folia

Niterói - Luiz Felipe Soares da Costa e Hérica Isabel dos Santos, ambos da Escola de Samba Unidos do Viradouro, foram eleitos e vão reinar como o Rei Momo e a Rainha do Carnaval 2020, ao lado da Primeira Princesa Rafaela da Conceição, da Acadêmicos da Cubango, e da Segunda Princesa Ariane Rocha, da Escola de Samba Sabiá. A escolha da Corte Momesca foi anunciada em evento da Neltur realizado na noite de sexta-feira no Canto do Rio Football Club, que recebeu inúmeras agremiações e contou com um público de cerca de duas mil pessoas. O baile marcou o início da temporada pré-carnavalesca na cidade.

Os candidatos, que este ano foram indicados pelas escolas de samba locais, foram votados por um júri técnico que incluiu historiadores, carnavalescos e sambistas: Teresa Cristina, Flávia Viana, Jacqueline Bandeira, Lucas Pinto e Cahê Rodrigues.

“Estou muito feliz! Fui princesa no ano passado, mas não desisti de conquistar o posto de rainha”, revelou a Hérica Santos.

Foram 10 concorrentes ao cargo de Momo e 14 moças disputando os outros três títulos. Rainha e rei receberam, cada um, prêmio de R$ 8 mil, e as princesas, de R$ 6 mil cada uma. A novidade deste ano é que também foram premiadas as agremiações que indicaram os candidatos vencedores, no valor de R$ 5 mil por cada eleito.



“Estou feliz por conseguir esse título, vou representar minha escola com muito orgulho”, exclamou Luiz Felipe.