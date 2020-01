Inscrições para Prêmio Nacional Chico Mendes terminam dia 10 de fevereiro

Niterói - Terminam no dia 10 de fevereiro as inscrições para o Prêmio Nacional de Jornalismo Ambiental Chico Mendes, cujo edital com todas as informações e anexos para a inscrição pode ser acessado no site culturaniteroi.com.br. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas junto à Fundação de Arte de Niterói (FAN) via carta registrada/Sedex ou pessoalmente na sede da autarquia, situada na Rua Presidente Pedreira 98, Ingá.

Promovida pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura de Niterói através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Arte de Niterói (FAN), a iniciativa vai premiar as melhores matérias com tema ambiental publicadas em jornais, rádios, revistas, TVs e redes sociais - todos veículos brasileiros. O regulamento prevê também a participação de universitários na área de Jornalismo que tenham matérias publicadas e ainda uma categoria específica para produções locais, voltadas para a cidade de Niterói. O vencedor em cada categoria receberá o prêmio de R$ 5 mil.

O Prêmio de Jornalismo Ambiental Chico Mendes foi aprovado durante o Congresso Nacional de Jornalistas, organizado pela Federação Nacional de Jornalistas em 2019, no Acre, e conta com apoio também da ONU e da Associação Brasileira de Imprensa. O presidente do Sindicato dos Jornalistas, Mário Sousa, justifica que, no momento preocupante que o país atravessa, com o desmonte das políticas ambientais na área federal, a premiação é uma oportunidade que se abre para os jornalistas colocarem em pauta esta questão tão importante e urgente.

Os interessados podem obter mais informações pelos telefones 2719-9900 ramal 226 (FAN), das 10h às 17h, e 2722-2144 (Sindicato dos Jornalistas do Estado do RJ), das 9h às 17h ou pelo e-mail jornalistasfluminenses@gmail.com.