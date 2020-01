Programa Niterói Presente recupera centésimo veículo roubado na cidade

Niterói - O programa Niterói Presente completou, na madrugada desta terça-feira, 100 veículos recuperados desde sua implantação em dezembro de 2017. A ação recente foi possível graças ao sistema de cercamento eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), que rastreou o veículo que constava como roubado, e contou com o auxílio de policiais do 12° Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com dados do Observatório Municipal de Segurança, as ferramentas disponibilizadas pela Prefeitura de Niterói para ajudar as forças de segurança no combate à criminalidade contribuíram para a redução de 80% no número de roubos a veículos em dezembro, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Em dois anos, os agentes prenderam 428 pessoas com mandados de prisão emitidos pela Justiça. Grande parte era de foragidos do sistema penitenciário. Também foram encaminhados às delegacias 77 pessoas por roubo, 114 por furto, 11 por tentativa de furto, 6 por tentativa de roubo, 38 por porte ilegal de arma de fogo, 30 por tráfico de drogas, 41 por receptação e 8 por tentativa de homicídio. Foram apreendidas 41 armas de fogo, entre outras ocorrências.

O Prisma recuperado nesta terça havia sido roubado na Rua Joaquim Távora, em Icaraí, no dia anterior. Os guardas municipais que atuam no CISP receberam a informação através do número de telefone 153 que um veículo com as mesmas características estava sendo usado em um roubo, na Rua Comendador Queiroz, também em Icaraí. Os agentes passaram a fazer buscas através das câmeras e observaram o veículo circulando na zona sul da cidade. O CISP acionou as forças de segurança e o carro foi encontrado pela Polícia Militar e agentes do Niterói Presente. Os bandidos desta vez conseguiram fugir. O carro foi conduzido para a 77ª DP (Icaraí).

“Mais uma vez podemos constatar que estamos no caminho certo. O centésimo veículo recuperado é emblemático. Com as ferramentas disponibilizadas pela Prefeitura para ajudar no combate à criminalidade, todos os dias temos resultados positivos. A ação integrada entre Niterói Presente, Polícia Militar e Guarda Municipal está sendo essencial. Vamos avançar cada vez mais", afirmou o subsecretário do Gabinete de Gestão Integrada, Gilson Chagas.

O Niterói Presente disponibiliza diariamente o reforço de 400 homens nas ruas de sete bairros da cidade: Icaraí, Santa Rosa, Centro, Fonseca, São Francisco, Charitas e Jurujuba, liberando o efetivo do 12º BPM para atuar em outras regiões da cidade.

"A população também pode colaborar, como foi feito nesta madrugada. Graças ao acionamento do 153, as forças de segurança puderam se mobilizar e recuperar o veículo. Os criminosos estão sendo procurados e, com o auxílio da população comunicando e denunciando, podemos prender essa e outras quadrilhas", destacou o capitão Wellington Moreira, coordenador do programa.