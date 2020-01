Zeca Baleiro apresenta 'O Amor no Caos' na Sala Nelson Pereira dos Santos

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos apresenta nos dias 24 e 25 de janeiro, às 20h, o cantor e compositor Zeca Baleiro. Acompanhado apenas de seus violões, ele traz canções do novo álbum, "O Amor no Caos", e de trabalhos anteriores, além de algumas releituras e surpresas.

O artista iniciou a turnê em 2018, antes mesmo de entrar em estúdio para gravar o disco. O período de gravação foi tão produtivo que rendeu dois volumes de inéditas: o Vol.1, lançado em maio, e o Vol.2, que saiu em outubro de 2019. "O primeiro tem canções mais supostamente 'radiofônicas', já o segundo é mais acústico, mais reflexivo e emocionado", comenta o cantor e compositor maranhense.

Com os álbuns gravados, Zeca Baleiro retomou a turnê e criou uma outra dinâmica, com o repertório do show sendo alterado a cada apresentação. No show, além de uma proximidade maior com o público, Baleiro tem mais liberdade e espaço para improvisos. Para o roteiro, fez uma seleção especial, incluindo criativas releituras de canções já consagradas como "Telegrama" e "Quase Nada", além das autorais "Sete Vidas", "Eu Chamo de Coragem" e "Ela Nunca Diz", e as parcerias com Frejat ("Te Amei Ali") e o uruguaio Dany Lopez ("Por Minha Rua").

"O resto é surpresa! Eu gosto de surpreender o público", diverte-se.

A Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Av. Visconde do Rio Branco 880, em São Domingos (Telefone: 97140-0379) - entrada pelo Reserva Cultural. Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e também podem ser adquiridos pelo site www.bilheteriadigital.com.br além da bilheteria do teatro.