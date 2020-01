Parque Prefeito Ferraz - Campo de São Bento

Localização na quadra entre as ruas Lopes Trovão, Domingues de Sá, Gavião Peixoto e a Av. Roberto Silveira

Tel.: 2711-3266 (Fundação Parques e Jardins)

Site: culturaniteroi.com.br/blog/?id=488

Aberto diariamente das 7h às 19h

Entrada gratuita



Jardim Botânico de Niterói - Horto Florestal do Fonseca

Alameda São Boaventura 770, Fonseca

Tel.: 2625-2031

Site: www.facebook.com/hortofonseca

Aberto diariamente das 8h às 22h Entrada gratuita



Parque Palmir Silva - Horto Florestal do Barreto

Avenida Luiz Palmier s/nº, Barreto

Tel.: 2613-6620 Aberto diariamente das 9h às 19h

Entrada gratuita



Parque da Cidade

Estrada da Viração s/n°, São Francisco

Tel.: 2610-3157 / 0800 282 7755

Aberto diariamente das 9h às 18h

(Acesso somente de carro, moto ou van devido à sinuosidade da estrada que impossibilita o tráfego de ônibus)

Entrada gratuita



Parque Estadual da Serra da Tiririca

Rua das Rosas 24, Itacoatiara (ao lado do Clube dos Engenheiros)

Tel.: 2709-9176

Site: inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVE RSIDADEEAREASPROTEGIDAS/Unidades deConservacao/INEA_008600#

Aberto diariamente das 8h às 17h

Entrada gratuita



Skate Park

Av. Quintino Bocaiuva s/nº, Praia de São Francisco (saída do túnel)

Aberto em horário integral

Entrada gratuita