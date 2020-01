Roubos de carros caem mais de 75% desde 2018 e é a maior redução em 15 anos

Niterói - Levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgado na terça-feira confirma a redução de 75,79% no roubo de veículos em dezembro de 2019 em comparação ao mesmo mês de 2018. Os números mais expressivos foram contabilizados na área da 77ª DP (Icaraí), com 95,65%, seguidos pela 79ª DP (Jurujuba) com 83,87%, 78ª DP (Fonseca) com 74,68% e 81ª DP (Itaipu) com 72,73%.

“Na área da 77ª DP foram registrados dois roubos de veículos em dezembro de 2019, enquanto em dezembro de 2018 foram 46 ocorrências. E na Região Oceânica, coberta pela 81ª DP, tivemos apenas seis casos de roubo de veículo, contra 22 em dezembro de 2018. Aliás, em 2019 tivemos o melhor mês de dezembro dos últimos 15 anos. Vamos seguir investindo pesado em segurança pública em Niterói”, enfatizou o prefeito Rodrigo Neves. Ele agradeceu o empenho, a seriedade e a dedicação de todos os que atuam no Pacto Niterói contra a Violência, o Plano Municipal de Segurança Pública que prevê investimento de R$ 304 milhões até 2020 em projetos de prevenção à violência, policiamento e Justiça e convivência e engajamento dos cidadãos.

O secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, coronel Gilson Chagas, apontou também a redução de 50,7% no roubo de rua (somatório de roubo a transeunte, roubo em coletivo e roubo de celular) em dezembro de 2019. A área da 78ª DP registrou o melhor índice com 65,19%, seguida pela 79ª DP com 63,27%. Outro destaque importante foi a queda de 62,12% nos roubos de celulares em dezembro de 2019 em comparação ao mesmo período de 2018. O índice de roubos a coletivos também apresentou redução significativa (54,55%) em relação a dezembro de 2018.

“A redução dos índices reforça que estamos no caminho certo. Os números mostram que, com investimentos em inteligência e cooperação das forças públicas, é possível avançar no combate à criminalidade. Vamos continuar cooperando com o Governo do Estado para termos, cada vez mais, uma segurança pública eficiente”, comentou Chagas.



O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Paulo Henrique Moraes, ressaltou que um dos grandes desafios de um gestor é a sustentabilidade dos seus projetos.

“Estes resultados são consequência de inúmeras ações, umas mais e outras menos visíveis. O nosso desafio é a construção de uma sociedade menos violenta e, nesse sentido, destaco os projetos de prevenção que estamos desenvolvendo. O Espaço Nova Geração, que funciona em CIEPs antes desativados, o programa Niterói Jovem Eco Social e a Escola da Família são exemplos do trabalho da Prefeitura de Niterói voltados para um futuro melhor”, descreveu, elogiando também o ordenamento público realizado pela Guarda Municipal.

Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra reforça que a ação integrada vai continuar.

“Niterói está alcançando números de redução de criminalidade que não haviam sido registrados nos últimos 15 anos. Foram números muito expressivos. O desafio agora é competir em 2020 com os números de 2019, que são muito positivos. Não vamos descansar. Estamos com esse objetivo e vamos seguir com esse trabalho porque Niterói merece ser a cidade-sorriso”, disse.

Atualmente, dois terços do policiamento da cidade é garantido por investimentos diretos da Prefeitura por meio dos programas Niterói Presente e Proeis. Os dois programas são resultado de convênios da Prefeitura com o Governo do Estado, onde a Municipalidade paga uma gratificação para policiais militares que aceitam trabalhar nas ruas nos dias de folga. No caso do Niterói Presente, há um efetivo fixo de policiais (alguns já reformados) e agentes civis.

A Prefeitura também instalou o cerco eletrônico, tecnologia que usa inteligência artificial e 70 câmeras para identificar carros roubados, furtados ou clonados em frações de segundo, nas entradas, saídas e principais vias da cidade. O sistema emite alertas para que o veículo seja rastreado e interceptado pela polícia. A tecnologia conta ainda com monitoramento completo das mais de 600 câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), operados por guardas municipais, que transmitem imagens do município 24 horas por dia.