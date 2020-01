SAMU recebe novas ambulâncias doadas pelos governos estadual e federal

Niterói - A Prefeitura recebeu este mês quatro novas ambulâncias, três doadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e outra pelo Ministério da Saúde, para renovar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município. A secretária municipal de Saúde, Maria Célia Vasconcellos esteve na quarta-feira na Base Descentralizada para conhecer as viaturas e destacou que a chegada dessas novas ambulâncias é um reconhecimento do trabalho do SAMU.

“Estamos com a frota completa, com todos os equipamentos necessários e espaço de trabalho adequado para os profissionais. As novas ambulâncias serão muito importantes para melhorar ainda mais o serviço prestado por essa equipe que me dá muito orgulho”, declarou ela.

O SAMU conta com seis ambulâncias e duas motos operantes, além de cinco ambulâncias de reserva técnica. A equipe da Base Descentralizada é composta por 21 enfermeiros, 21 médicos, 31 condutores, 18 técnicos de enfermagem, quatro técnicos de "motolância", um farmacêutico e oito funcionários administrativos.