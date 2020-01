Niterói ganha Procon municipal e Conselho de Defesa do Consumidor

Niterói - Foi publicada na terça-feira, no Diário Oficial do Município, a lei que cria o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor em Niterói, uma espécie de Programa de Proteção ao Consumidor (Procon), o qual que havia sido desativado na cidade. A publicação ratifica também a criação do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor e do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Todos passam a integrar a estrutura da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, que terá poder de multa.

A previsão é que o sistema passe a funcionar em cerca de 60 dias utilizando a estrutura existente na Secretaria de Defesa do Consumidor, órgão criado a partir de mensagem-executiva do prefeito Rodrigo Neves aprovada no final de 2019 pela Câmara dos Vereadores. O objetivo é intensificar as ações de conscientização junto a estabelecimentos comerciais e realizar fiscalizações e autuações, caso necessário. Em caso de multas, a arrecadação irá para o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor de Niterói.

“As funções da Secretaria serão ampliadas com dimensões, atribuições e prerrogativas muito maiores até mesmo para instaurar processos administrativos. Vamos poder mediar conflitos e designar as partes para audiências de conciliação com auxílio de órgãos como a Vigilância Sanitária ou mesmo fazendo denúncias ao Ministério Público. Teremos 60 dias conforme prevê a lei para iniciarmos o processo. Vamos ampliando e consolidando os mesmos poderes do Procon gradativamente, criando o Conselho. Será de extrema importância para a cidade”, disse o Roberto Teixeira, secretário municipal de Defesa do Consumidor.

O secretário explica ainda que já iniciou os estudos para a implantação de uma página na internet que funcionará como canal de comunicação com os consumidores, a exemplo do que ocorre com outros Procon já estabelecidos, para denúncias e reclamações on-line.



“Niterói terá um sistema de defesa do consumidor mais forte. A Secretaria vem realizando, nos últimos anos, um intenso trabalho junto ao comércio e à população, verificando o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor e conscientizando sobre os direitos e deveres nas relações de consumo. Durante as ações, distribuímos cartilhas educativas e o Código de Defesa do Consumidor. Também realizamos campanhas com os comerciantes, que devem colocar, em local visível, os contatos dos órgãos de defesa do consumidor”, enumerou Teixeira.

O secretário esclarece que o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumido será utilizado para realizar trabalhos cada vez mais efetivos junto à população. Já o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor irá atuar na formulação de estratégias e diretrizes para a política municipal de defesa do consumidor, administrar e gerir financeira e economicamente os valores e recursos depositados no Fundo e deliberar sobre a forma de aplicação e destinação dos recursos.

