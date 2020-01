Guarda Municipal resgata bicho-preguiça perdido em rua de Piratininga

Niterói - A Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal resgatou na quarta-feira um bicho-preguiça na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Piratininga, Região Oceânica. Os agentes chegaram até o animal através de uma denúncia pelo telefone 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). Após constatado que o animal estava em boas condições de saúde, o mesmo foi reintegrado ao seu habitat natural no Parque Estadual da Serra da Tiririca.

Quando os guardas chegaram ao local, a preguiça estava na beira da estrada e corria o risco de ser atropelada.

“É importante que a população entre em contato imediatamente quando encontrar um animal silvestre. Pelo bem do animal e da própria pessoa, pois o bicho pode se sentir acuado e reagir. Os guardas têm todo o treinamento para fazer o resgate”, explica o subinspetor Edson Jorge Martins, responsável pela Coordenadoria Ambiental da GM.

Ele explica que a maioria dos animais capturados é reintegrada a unidade de conservação mais próxima do local de resgate, após avaliadas as condições físicas. Os que apresentam algum tipo de debilidade são encaminhados para instituições como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Crase), que fica em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio; o Centro de Atendimento de Animais Marinhos; o Centro de Triagens de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou o Instituto Vital Brazil quando é o caso de cobra venenosa. Animais como os caranguejos apreendidos em época de defeso são levados para a Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim.