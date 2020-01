Plataforma Urbana Digital abre inscrições para cursos diversos e gratuitos

Niterói - A Plataforma Urbana Digital (PUD) da Engenhoca abriu inscrições para vários cursos de curta duração, como Operação Básica de Drone, Noções Técnicas para Montagem e Manutenção, Introdução à Robótica com Lego, Programação para Crianças, Desenvolvimento de Jogos, Noções Básicas para Impressão 3D, Informática Básica e Informática Básica Kids. Todos os cursos são gratuitos e abertos à população, de acordo com a faixa etária especificada.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.plataformadigital.niteroi.br ; caso ainda não tenha cadastro, o interessado deve comparecer pessoalmente à Plataforma com CPF ou baixar o aplicativo (www.bit.ly/aplicativoPUD) para se cadastrar. A unidade fica na Praça José Vicente Sobrinho esquina com a Rua Dom Antônio de Almeida Moraes Junior.

Coordenada pela Subsecretaria de Ciência e Tecnologia de Niterói, a PUD é um ambiente de divulgação científica, popularização da ciência e acesso às novas tecnologias e inovação. Os cursos oferecidos são focados na qualificação para o mercado de trabalho e para formação global, ampliação da dimensão educacional, lúdica, artística e tecnológica da população. A Plataforma Digital conta com um espaço multiuso com cinema ao ar livre, promoção de atividades com jogos tecnológicos, simuladores virtuais, totens com informações diversas sobre a cidade, cursos e espaços de arte.

A PUD possui um espaço reservado com acessibilidade para portadores de necessidades especiais, no qual dispõe de quatro computadores com tela touchscreen, bancada de fácil acesso a cadeirantes, mouses trackball e joaninha e teclados adaptados com colmeia de acrílico, alto contaste com letras ampliadas e braile. Além disso, o espaço possui o Sistema Operacional DOSVOX que permite que pessoas cegas utilizem o microcomputador para desempenhar tarefas com certa autonomia. O espaço conta também com o leitor de telas NVDA para deficientes visuais e o jogo JECRIPE, desenvolvido para atender pessoas com deficiência ainda em idade pré-escolar. A Plataforma possui rampas de acesso e banheiro adaptado.