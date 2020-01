Tributo a Tom Jobim e Michel Legrand agita Sala Nelson Pereira dos Santos

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos recebe no dia 30 de janeiro, às 20h30, o espetáculo "Chansong - Homenagem a Tom Jobim e Michel Legrand", um tributo do quarteto formado por Valerie Lu, Lucynha Lima, Kiko Continentino e Marcello Ferreira - dois casais de musicistas, uma francesa e três brasileiros - a dois compositores que marcaram época na música internacional. O show conta com a participação do percussionista Wendel Silva. Abrilhantando ainda mais a noite, o quarteto terá como convidada especial a cantora Jane Duboc.

No repertório, o público ouvirá clássicos como "Samba de uma nota só", "Águas de Março", "Fotografia", "Correnteza", "Lígia" e "Por Causa de Você", de autoria de Tom, e "Les Moulins de Mon Coeur", "Watch What Happens", "Parapluies", "Chanson de Maxence" e "La Chanson Des Jumelles" compostas por Legrand.

Kiko Continentino é pianista, tecladista e compositor; reconhecido na MPB e na música instrumental mundial, atua como instrumentista, arranjador e produtor musical. Francesa radicada no Brasil há mais de 30 anos anos, Valerie Lu estruturou sua carreira no eixo Rio-Niterói, interpretando música francesa, brasileira e jazz. Cantora e compositora paulistana, Lucynha Lima iniciou sua carreira artística na capital da terra da garoa cantando em grupos de seresta e samba-canção. Marcello Ferreira é cantor e compositor; nascido em Belo Horizonte, construiu grande parte da sua carreira na França, onde viveu por 26 anos.

A Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Av. Visconde do Rio Branco 880, em São Domingos (entrada pelo Reserva Cultural). O telefone é 97140-0379. O ingresso desse espetáculo custa R$ 20 (inteira) e pode ser adquirido na bilheteria do próprio teatro ou on-line pelo site www.bilheteriadigital.com.