Guarda Municipal registra aumento de 63,8% no resgate de animais silvestres

Niterói - A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal resgatou em um ano mais de dois mil animais silvestres em diversas áreas da cidade, em levantamento dos dados de 2019 - um aumento de 63% em relação ao ano anterior. Na manhã desta sexta, a equipe recolheu e reintroduziu ao habitat natural mais um animal: uma jiboia de dois metros e meio que dormia na varanda de uma casa em Charitas.

Os moradores levaram um susto com a visita inesperada, mas entraram em contato com o número 153, central telefônica do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), que acionou a Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói. O animal foi capturado e reintegrado à natureza no Parque Municipal de Niterói (Parnit).

A serpente engrossa a estatística de salvamento da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói. Em 2017 foram 914 animais resgatados. Já em 2018 o número pulou para 1.287 e alcançou, em 2019, 2.108 resgates. Entre as espécies estão gambás, corujas, morcegos, lagartos, capivaras, gaviões, jiboias, maritacas, corujas, bichos-preguiça e tatus.

Segundo o subinspetor Edson Jorge Martins, responsável pela Coordenadoria, o aumento nos resgates se deve a um maior acionamento do cidadão ao serviço.

“A população está mais consciente de que deve preservar o meio ambiente e conhece o trabalho da Coordenadoria de Meio Ambiente, por isso houve o aumento de ligações para a captura de animais silvestres. A cidade tem uma extensa área verde que é protegida. Então fazemos o nosso papel de encaminhar os animais de acordo com o seu habitat e seu estado físico. Todos os guardas ambientais têm cursos de especialização e estão preparados para todos os tipos de resgate de animais. Já aconteceu de resgatarmos filhotes de gambás ou pássaros que foram alimentados por nós com mamadeiras. Não importa o tamanho ou espécie, o carinho com que são tratados é o mesmo”, pontua Martins, destacando que Niterói tem atualmente 56% do seu território composto por Unidades de Conservação e áreas ambientalmente protegidas por conta do Programa Niterói Mais Verde, implantado pela Prefeitura em 2014.

A Guarda tem um procedimento para cada tipo de demanda. Após serem acionados, a equipe captura o animal, que logo em seguida tem suas condições físicas avaliadas pela equipe e, caso não apresente nenhum tipo de ferimento, é reintegrado à unidade de conservação mais próxima. Já aqueles com algum machucado são encaminhados para instituições como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), que fica em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio; Centro de Triagens de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou Instituto Vital Brazil quando é o caso de cobra venenosa.

A Coordenadoria orienta que os moradores de Niterói acionem o serviço imediatamente ao encontrar um animal silvestre que precise de resgate, e que não o alimentem.

“Essa atitude é importante para o bem-estar do animal e da própria pessoa, pois o bicho pode se sentir acuado e reagir. Os guardas têm todo o treinamento para fazer o resgate”, explica Jociley Pereira, um dos integrantes da coordenadoria ambiental da Guarda.